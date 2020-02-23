الحزب الحاكم فى فرنسا يختار وزيرة الصحة للترشح لرئاسة باريس

كتب: أحمد علوى

استقر حزب "الجمهورية إلى الأمام" الفرنسى الحاكم، على وزيرة الصحة الفرنسية انييس بوزين، لتحل مكان بنجامان جريفو للترشح باسم الحزب في الانتخابات البلدية المقرر عقدها في مارس المقبل لرئاسة العاصمة باريس، وذلك بعد أسابيع من انسحاب المرشح الأول للحزب الفرنسي من السباق بسبب تسريب مقاطع فيديو إباحية منسوبة إليه.

ومن جانبها أثار انسحاب بنجامان جريفو، مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة باريس من السباق الانتخابى للبلديات، وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو إباحى له، غضب الكثير من السياسيين، وقالت العمدة المنتهية ولايتها أن إيدالجو، المنافس الرئيسى للمرشح السابق بنجامانن جريفو، فى تصريحات للصحفيين "من الواضح أن هذا لا يستحق النقاش الديمقراطى الذى يمكن أن نجريه."

ومن جانبه، نشر جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف وأحد أشرس المعارضين للرئيس ماكرون، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا:" نشر صور حميمية لتدمير خصم هو أمر مهين.. يتحتم علينا رفض هذا التدمير القائم على التلصص للحياة السياسية فى البلاد".

كما أعرب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف - المعروف سابقا باسم الجبهة الوطنية - عن استيائه من الأمر، حيث قال سيباستيان تشينو، أحد ممثلى التجمع فى الجمعية الوطنية الفرنسية فى تصريحات لشبكة "بى إف إم تى في" التلفزيونية، إنه يجب أن يكون هناك تمييز "لا لبس فيه" بين الحياة الخاصة والعامة: "نحن لسنا فى الولايات المتحدة".

وانسحب بنجامان جريفو، مرشح حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم لرئاسة بلدية باريس، من سباق الانتخابات البلدية المرتقب، حسبما أعلن اليوم الجمعة 14 فبراير، وكان أحد مواقع الإنترنت قد نشر مقطع فيديو ذا طبيعة جنسية، ورسائل نصية متبادلة مع امرأة مجهولة، ونسب كل هذه المواد إلى المرشح جريفو، قبل أن يتم تداول هذه المواد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى.