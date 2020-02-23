سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد انسحاب "جريفو" بفضيحة جنسية..

الحزب الحاكم فى فرنسا يختار وزيرة الصحة للترشح لرئاسة باريس

الأحد، 23 فبراير 2020 11:22 ص
الحزب الحاكم فى فرنسا يختار وزيرة الصحة للترشح لرئاسة باريس وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر حزب "الجمهورية إلى الأمام" الفرنسى الحاكم، على وزيرة الصحة الفرنسية انييس بوزين، لتحل مكان بنجامان جريفو للترشح باسم الحزب في الانتخابات البلدية المقرر عقدها في مارس المقبل لرئاسة العاصمة باريس، وذلك بعد أسابيع من انسحاب المرشح الأول للحزب الفرنسي من السباق بسبب تسريب مقاطع فيديو إباحية منسوبة إليه.

ومن جانبها أثار انسحاب بنجامان جريفو، مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة باريس من السباق الانتخابى للبلديات، وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو إباحى له، غضب الكثير من السياسيين، وقالت العمدة المنتهية ولايتها أن إيدالجو، المنافس الرئيسى للمرشح السابق بنجامانن جريفو، فى تصريحات للصحفيين "من الواضح أن هذا لا يستحق النقاش الديمقراطى الذى يمكن أن نجريه."

ومن جانبه، نشر جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف وأحد أشرس المعارضين للرئيس ماكرون، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا:" نشر صور حميمية لتدمير خصم هو أمر مهين.. يتحتم علينا رفض هذا التدمير القائم على التلصص للحياة السياسية فى البلاد".

كما أعرب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف - المعروف سابقا باسم الجبهة الوطنية - عن استيائه من الأمر، حيث قال سيباستيان تشينو، أحد ممثلى التجمع فى الجمعية الوطنية الفرنسية فى تصريحات لشبكة "بى إف إم تى في" التلفزيونية، إنه يجب أن يكون هناك تمييز "لا لبس فيه" بين الحياة الخاصة والعامة: "نحن لسنا فى الولايات المتحدة".

وانسحب بنجامان جريفو، مرشح حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم لرئاسة بلدية باريس، من سباق الانتخابات البلدية المرتقب، حسبما أعلن اليوم الجمعة 14 فبراير، وكان أحد مواقع الإنترنت قد نشر مقطع فيديو ذا طبيعة جنسية، ورسائل نصية متبادلة مع امرأة مجهولة، ونسب كل هذه المواد إلى المرشح جريفو، قبل أن يتم تداول هذه المواد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 

 


فرنسا

الانتخابات البلدية في فرنسا

جريفو

انييس بوزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة