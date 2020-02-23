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الجيش السورى يحرر قريتين بريف إدلب ويلاحق الإرهابيين فى القرى المجاورة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:06 م
الجيش السورى يحرر قريتين بريف إدلب ويلاحق الإرهابيين فى القرى المجاورة الجيش السورى
وكالات الأنباء

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حررت وحدات من الجيش السوري ، قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بعد تكبيد الإرهابيين خسائر في الأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها المركزة على محاور تحرك التنظيمات الإرهابية وحررت قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بعد أن دمرت آخر تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم ولاحقت فلولهم المندحرة باتجاه بلدتي كفرسجنة ومعرزيتا؛ ما أسفر عن تدمير 3 عربات للإرهابيين ومصادرة ذخائر وعتاد كانت بحوزتهم.

كما رصدت وحدات من الجيش تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية فيه بمحيط بلدتي كفرنبل ومعرزيتا وقرية الفطيرة إلى الجنوب الغربي من معرة النعمان، وتعاملت معهم برمايات مدفعية وصاروخية أدت إلى قطع طرق إمداد الإرهابيين وتدمير تحصينات وأوكار لهم.

 

 


سوريا

الجيش السورى

ادلب

الإرهاب

جبهة النصرة

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