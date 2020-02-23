سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تدين بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس وتعتبره غير قانونى

الأحد، 23 فبراير 2020 03:38 م
الجامعة العربية تدين بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس وتعتبره غير قانونى الجامعة العربية
أ ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت جامعة الدول العربية، إعلان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس الشرقية المحتلة فى جبل أبو غنيم، ومنطقة بيت صفافا، والاعلان عن خطة تهدف لإقامة حى استيطانى على أراضى مطار القدس الدولى "مطار قلنديا".
 
وأكد الأمين العام المساعد "رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة" بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على فى بيان اليوم، أن هذا الإعلان يأتى فى إطار تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلى على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، وبتشجيع وبرعاية من الإدارة الامريكية وبتوافق مع خطة السلام الأمريكية التى تنكل بأبسط الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وجدد أبو علي، رفض الجامعة العربية للصفقة الامريكية الإسرائيلية والتى تطيح بمرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على أن هذا المخطط الاستيطانى الاستعمارى غير القانونى الذى جاء فى إطار الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلى المتطرف القائمة سيؤدى إلى عزل القدس الشرقية عزلا تاما عن الضفة الغربية ويعمل على تكريس نظام الفصل العنصرى وخلق المعازل ، وتقوض تواصلها الجغرافي، وتدمر مبدأ حل الدولتين.
 
وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لإنفاذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016، مشيرا إلى أن إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) تتعمد الإطاحة بالمنظومة الدولية وخاصة الأمم المتحدة وقراراتها.
 

الجامعه العربيه

القدس

الوحدات الاستيطانيه

الاحتلال الاسرائيلى

حكومه الاحتلال الاسرائيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى جنوب السودان

الأحد، 23 فبراير 2020 11:31 ص

"الديهى" يطالب بإعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية وطرد قطر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:49 م

أبو الغيط يؤكد للمنسق الأممى الخاص بلبنان دعم الجامعة العربية لبيروت

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:49 م

الجامعة العربية: ترسيخ الحريات والتعايش السلمى طوق نجاة للإنسانية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:14 م

رئيس جامعة المنوفية يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الجامعات العربية

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:17 م

إطلاق النسخة العربية من كتاب منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بالجامعة العربية

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة