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التموين: فحص وتحليل المعادن الثمينة بالتكنولوجيا الحديثة

الأحد، 23 فبراير 2020 03:44 م
التموين: فحص وتحليل المعادن الثمينة بالتكنولوجيا الحديثة وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الإعلان من مصلحة الدمغة والموازين التابعة للوزارة عن مناقصة من أجل التعاقد على التطبيقات اللازمة لتفعيل منظومة عمل متكاملة لعمليات الفحص والتحليل ودمغ المعادن الثمينة وكذلك التراخيص اللازمة بالتطبيقات المطلوبة وكذلك الدعم الفنى الخاص لكامل الرخص والتطبيقات والمعدات المطلوبة ويتطلب ذلك من الشركة الموردة المشاركة مع مصلحة الدمغة والموازين بما لها من خبرات فنية بتقديم خدمات استشارية وفنية لتطوير أعمال خدمات الفحص والتحليل ودمغ المعادن الثمينة.

 

ويأتى ذلك فى إطار التوسع فى تقديم خدمات الفحص والتحليل ودمغ المعادن الثمينة بمصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وفى إطار خدمات وزارة التموين فى هذا المجال ورفع مستوى وكفاءة أداء الخدمات المقدمة للتجار وللمواطنين على مستوى الجمهورية واستحداث خدمات جديدة وحرصا من مصلحة الدمغة والموازين على استكمال توفير الخدمات الفنية والتشغيل لمنظومة الفحص والتحليل والدمغ وتطوير الخدمات الفنية المقدمة من خلال المصلحة على مستوى الجمهورية التى تتيحها فروع مصلحة الدمغة والموازين الحالية لعملائها.

 

وتقدم للمصلحة بهذه المناقصة الشركات العاملة بجمهورية مصر العربية والتى لها خبرة فى مجال إدارة مشروعات فى هذا المجال والمعتمدون الذين يمثلون موردى الأنظمة الحالية لخدمات الفحص والتحليل ودمغ المعادن، مع تقديم ما يثبت بأن الشركة الموردة معتمدة لهذه التراخيص لصالح مصلحة الدمغة والموازين من الشركة الأصل خلال فترة المشروع أو الشركات الأجنبية التى لها وكلاء فى جمهورية مصر العربية والتى لها خبرة فى هذا المجال.

 

وأعلنت مصلحة الدمغة والموازين عن نتيجة دراسة العطاءات المقدمة فى المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2019 لتوريد التطبيقات والمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل نظام التكويد بالليزر (QR ) وتطوير منظومة فحص وتحليل المعادن الثمينة إيماء إلى توصيات لجنة البت المالى للمناقصة والمعتمدة؟ حيث تقرر قبول العطاء المقدم من احدى الشركات من الناحية الفنية والمالية طبقا لتقييم كراسة الشروط والمواصفات.


التموين فحص المعادن الثمينة بالتكنولوجيا

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