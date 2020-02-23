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التعليم تعلن إجراءات نقل المعلمين وفق ضوابط العجز والزيادة فى المدارس

الأحد، 23 فبراير 2020 04:12 م
التعليم تعلن إجراءات نقل المعلمين وفق ضوابط العجز والزيادة فى المدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وإجراءات نقل شاغلى وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة، حيث أصدر قرارا وزاريا منظم للنقل.
 
وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ، إنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف الذين استوفوا الشروط المقررة للنقل، من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى ومن وظيفة أخصائى إلى وظيفة معلم والعكس، ومن وظيفة أمين مكتبة إلى وظيفة معلم أو أخصائي والعكس ومن معلم فصل إلى معلم مادة والعكس، ومن تخصص لتخصص آخر بالتعليم الفنى وذلك في ضوء بيانات العجز للمادة والمرحلة والوظيفية المنقول إليها.
 
وأوضح حجازى ، أنه لا يجوز لمعلمى التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على درجة البكالوريوس المهني شعبة تعليم ابتدائي أو على مؤهل عال من جامعات التعليم المفتوح النقل إلى احدى وظائف معلمي المواد العلمية بالتعليم الصناعي، ويجوز لمعلمى التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على شهادة بكالوريوس التعليم الصناعى أو أى مؤهل عالي يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعى النقل إلى وظيفية معلم مادة علمية طبقا للتخصص المؤهل الأعلى، بعد اجتياز البرامج التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين  بالتعاون مع قطاع التعليم الفني والتجهيزات، شريطة أن يقوموا بتدريس المواد العلمية والعملية معا.
 
وأشار نائب الوزير لشئون المعلمين ، إلى أنه يجوز النقل بين التخصصات داخل الشعبة الواحدة للمواد العلمية في ضوء العجز والزيادة وموافقة التوجيه الفني المختص  بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية للبرامج التدريبية التي التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع قطاع التعليم الفني والتجهيزات.
 
وحددت الوزارة الشروط الخاصة بالنقل منها الحصول على مؤهل عال من كليات التربية  أو مؤهل عال بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى كما يشترط تناسب المؤهل الدراسى مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفية التي يرغب في الانتقال إليها واجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتي تستهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة او الوظيفة أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها ، طبقا لما يقرره مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض والحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين والحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة أو الوظيفية أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها.
 
 

التربية والتعليم

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