التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تنقذ سيدة وابنتها من الشارع

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، عن إنقاذ سيدة وابنتها من الشارع، وذلك في ظل جهود المديرية لحماية المرأة المعرضة للعنف، حيث استقبل مركز استضافة وتوجيه المرأة المسند لإحدى الجمعيات الخيرية إحدى الحالات لأم وابنتها تعاني ظروفا صعبة بعد وفاة زوجها.

وأشار بيان صادر من مديرية مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، إلى أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، قد وجه بإيداعها ومتابعة حالتها لحين استقرار أوضاعها، حيث وصل بلاغ لإدارة شئون المرأة بالمديرية عن طريق إحدى الرائدات الاجتماعيات بوجود سيدة وابنتها بالشارع تعاني ظروفا صعبة.

وعليه كلفت المديرية وكيل المديرية ومدير إدارة شئون المرأة بمتابعة الحالة بالمركز لحين استقرار اوضاعها، حيث تم تسكين الحالة وتوفير سبل الاعاشة من ملابس وتغذية وتم عرض الحالة علي طبيب المركز المختص كما تم تقديم اوجه الدعم النفسي للام والابنة وسيتم استخراج الاوراق الثبوتية للابنة حال استقرار أوضاعهم داخل المركز

جدير بالذكر أن المركز هو إحدي مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى وتم افتتاح اعمال تطويره بنهاية العام الماضي ويستضيف المركز اي سيدة معرضه للعنف فوق سن ال 18 حتي لو اجنبية متزوجة من مصري ، يقدم المركز خدمة الاقامة الكاملة للام وابنائها.

ويهدف المركز إلى توفير حزمة من الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وايوائهن من خلال تامين الماكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والارشادية والمساعدة القانونية والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل علي التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تقديم المركز لجميع الخدمات التى تحتاجها المرأة.



المركز تابع للتضامن الاجتماعى



ساعدة سيدة و ابنتها

مركز الايداع



