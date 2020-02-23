سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البريد السعودى يسلم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية خلال 3 سنوات

الأحد، 23 فبراير 2020 07:45 م
البريد السعودى يسلم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية خلال 3 سنوات البريد السعودى يسلم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستمر البريد السعودى، فى تقديم خدماته اللوجستية والبريدية في استلام الوثائق الحكومية من عدة جهات وتسليمها إلى المواطنين والمقيمين فى مختلف مدن المملكة العربية السعودية، حيث استطاع البريد السعودى تسليم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية للمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للأحوال المدنية، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للسجون خلال 3 سنوات .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتى هذه الخدمات على إثر الاتفاقيات التي وقعها البريد السعودي مع الجهات الحكومية منذ سنوات، فى حين تنوعت الوثائق التي تم تسليمها لتشمل تجديد الجوازات والإقامات وخدمة مقيم وكذلك سجل الأسرة وشهادة الميلاد إضافة إلى تجديد رخص القيادة وتجديد رخص السير.

واستمرارا لهذه الخدمات اللوجستية وقّع البريد هذا العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والمجلس الصحي السعودي لتقديم خدماته اللوجستية في استلام وتوصيل الوثائق الحكومية لهذه الجهات.

من جانبه قال رئيس مؤسسة البريد السعودى المهندس آنف أبانمي : إننا نعتز بخدمة الجهات الحكومية وأن نكون شركاء نجاح التحول في الحكومة الرقمية من خلال منتجاتنا وخدماتنا اللوجستية والبريدية المتنوعة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة وجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن الخدمات اللوجستية والبريدية لمؤسسة البريد السعودي يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة، وجرى خلال الفترة الماضية توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و 800 مركبة لخدمة " الميل الأخير" لإيصال شحنات وطرود الشركات إلى مقر أو منزل العميل.


البريد السعودى

بريد السعوديه

وثائق حكوميه

حكومه السعوديه

اخبار السعوديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة