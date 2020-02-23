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الإمارات تنشئ أول برلمان للطفل فى إطار برنامج التمكين السياسى

الأحد، 23 فبراير 2020 07:15 ص
الإمارات تنشئ أول برلمان للطفل فى إطار برنامج التمكين السياسى يوم الطفل الإماراتى
كتب محمد جمال

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أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتى بموجب اتفاقية وقّعها مع المجلس الوطنى الاتحادي.وتتسق هذه الخطوة مع برنامج التمكين السياسى الذى أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الاستشارى للأطفال بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة فى منارة السعديات فى أبوظبي، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للإعلان عن إطلاق شعار يوم الطفل الإماراتى "حق المشاركة" الذى يصادف يوم 15 مارس من كل عام.

وقال الدكتور ثانى الزيودى بحسب صحيفة البيان الإماراتية: "إن العمل من أجل البيئة والمناخ يعتمد على تكاتف أدوار كل مكونات المجتمع، وليس جهود القطاع الحكومى فحسب، وتشكل فئة الجمهور، وبالأخص الشباب والناشئة، أهم مكونات المجتمع القادرة على إحداث تغيير إيجابى وفعال فى مسيرة هذا العمل، إذا ما تم رفع وعيها بالآليات والمعايير الصحيحة للتعامل مع البيئة والسلوكيات المستدامة فى الاستهلاك.

يذكرأن، أعلنت دولة الإمارات عن إصابة زائر إيرانى زوجته بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية إن تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد " المعروف باسم" COVID19" و هما حالة لزائر ايراني يبلغ من العمر70 عاما و حالته الصحية غير مستقرة و يتلقى الرعاية في العناية المكثفة وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاما.

وأكدت الوزارة في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان و تفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع، و حسب الدراسات المتوفرة حتى الآن و الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 80 % من المرضى يصابون بأعراض خفيفة كالحمى والسعال ويتماثلون للشفاء وأن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجد لا تتجاوز 0.2 % لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر أو إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة مسبقا.


الإمارات

يوم الطفل

برلمان الطفل

خليفة بن زايد

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