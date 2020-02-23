افتتاح مشروع "الكبسولات المغلقة" بمستشفى الأورام الجامعى أسيوط.. اليوم

أسيوط - ضحا صالح

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط عن افتتاح مشروع تطوير غرف العمليات الجراحية بنظام الكبسولات المغلقة بمستشفى الأورام الجامعى، اليوم الأحد فى تمام العاشرة صباحا، بمقر معهد جنوب مصر للأورام، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تطوير ورفع كفاءة خدماتها الطبية المقدمة لمختلف المرضى المترددين على عياداتها ومستشفياتها الجامعية فى مختلف التخصصات والأقسام.

وحول تفاصيل مشروع تطوير غرف العليات الجراحية، أوضح الدكتور سامى عبدالرحمن، أنه تم تطوير غرف العمليات الجراحية لتعمل بنظام الكبسولات المغلقة، وذلك وفقا للمواصفات العالمية لتشمل 3 كبسولات مغلقة، إلى جانب توفير محول كهربائى وديزل.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الجامعى سبق، وأن شهد الشهر الماضى نقل وحدة الغسيل الكلوى، بعد الانتهاء من تجهيز مقرها الجديد إضافة إلى تجهيزات إنشاء أول وحدة للحروق وحالاتها الحرجة مجهزة بعناية مركزة وبطاقة استيعابية مضاعفة ومجهزة وفق أحدث النظم والمعدات الطبية .

وقال الدكتور طارق الجما، إن العمل جاء في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير الخدمات الطبية المقدمة فى مختلف التخصصات بمستشفيات أسيوط الجامعية وتلبية الاحتياجات العددية المتزايدة من المرضى المترددين عليها، مشيراً إلى أن المقر الجديد تبلغ مساحته 1500 متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 75 سرير مزودة بأجهزة للغسيل الكلوى ووحدة للعناية المركزة وبمساحات بينية تراعى خصوصية المريض وراحته، مشيداً كذلك بالدور الرائد الذى تقوم به وحدة الحروق بالمستشفى الرئيسى فى استقبال الحالات الخطيرة والمتقدمة من مصابى الحروق من نحو 9 محافظات بصعيد مصر والوجه القبلى وتحقيق نسب شفاء تتجاوز 65% وهو ما يعادل النسب العالمية للشفاء وهو ما كان حافزاً لإدارة الجامعة لإنشاء وحدة جديدة وهو ما يعادل النسب العالمية للشفاء وهو ما كان حافزاً لإدارة الجامعة لإنشاء وحدة جديدة أكثر تطوراً وحداثة فى ذلك التخصص الهام.