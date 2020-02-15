سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 07:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو مريض السكر احذر.. ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض الرئة المقيدة

السبت، 15 فبراير 2020 06:00 ص
لو مريض السكر احذر.. ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض الرئة المقيدة مرض السكر -صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

مرض السكري يؤثر على ملايين الناس حول العالم اليوم، وتؤثر حالة داء السكري من النوع الثاني على الشرايين والجهاز العصبي للمريض، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة التقييدية، وبعد ضيق التنفس هو علامة شائعة على مرض الرئة المقيدة،  وبالتالي ، يجب على مرضى السكر عدم تجاهل هذه العلامة.

هو مرض الرئة المقيد ؟

وفقا لتقرير موقع  Onlymyhealth، مرض الرئة المقيد هو نوع من أمراض الرئة التي تزعج المرضى لفترة طويلة، في حالة مرض الرئة المقيد ، لا تستطيع الرئتان أن تتوسع تمامًا لتمتلئ بالهواء، وبالتالي تمتلئ الرئتان بهواء أقل ونقص الأكسجين في الجسم. 
 
ولهذا السبب ، يعاني المريض المصاب بأمراض الرئة التقييدية من صعوبة في التنفس وتبطئ سرعة تنفسه أيضًا، ويعتبر كل من مرض الرئة المقيد والسكر من الأمراض الخطيرة ، وعندما يتحدان ، قد يكون الأمر أكثر كارثية مما نعتقد. 

أعراض مرض الرئة التقييدية

 

 صعوبة في التنفس
الشعور بالاختناق بسبب نقص الأكسجين في الجسم. 
سعال شديد.
الشعور بالتعب طوال اليوم ونقص الطاقة في الجسم.
فقدان الوزن المفاجئ.
ألم شديد في الصدر.

العلاقة بين مرض الرئة المقيدة والسكر

 

المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الرئة المقيدة، ويعد التليف الرئوي  نوع من مرض الرئة المقيد، ويعاني مرضى السكري غالبًا من مشاكل مثل ضيق التنفس ونقص الأكسجين في الجسم.
 
لذا إذا كنت تعاني من مرض السكر لفترة طويلة ، فإن خطر هذا المرض كبير للغاية.
 

مرض السكر

السكر

الوقاية من السكر

التهاب الاعصاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

أغرب فتاوى السلفيين.. تحريم تحية العلم ووضع الأموال فى البنوك أبرزها

أغرب فتاوى السلفيين.. تحريم تحية العلم ووضع الأموال فى البنوك أبرزها

اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف غدًا بالأمم المتحدة والبرلمان الدولى لمواجهة التطرف

لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف غدًا بالأمم المتحدة والبرلمان الدولى لمواجهة التطرف

هجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى سباق الهجن بشرم الشيخ الخميس المقبل

هجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى سباق الهجن بشرم الشيخ الخميس المقبل

صور.. قصة طالب ابتدائى نهارًا وكهربائى ليلاً.. ويحلم أن يصبح مهندسًا بالمحلة

صور.. قصة طالب ابتدائى نهارًا وكهربائى ليلاً.. ويحلم أن يصبح مهندسًا بالمحلة

افتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر الأربعاء المقبل بحضور عدد من القيادات الأمنية

افتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر الأربعاء المقبل بحضور عدد من القيادات الأمنية

زوجة تقرر حرمان زوجها من الخروج مع أصدقائه بدس عقاقير ضارة فى طعامه

زوجة تقرر حرمان زوجها من الخروج مع أصدقائه بدس عقاقير ضارة فى طعامه

15 يومًا تفصل الأقصر عن دخول التأمين الصحى الشامل.. و65 منشأة طبية للمنظومة

15 يومًا تفصل الأقصر عن دخول التأمين الصحى الشامل.. و65 منشأة طبية للمنظومة

اقتصاد أنقرة ينهار.. الحجز على بلدية تابعة لحزب أردوغان بسبب المديونية

اقتصاد أنقرة ينهار.. الحجز على بلدية تابعة لحزب أردوغان بسبب المديونية

استمرار التقلبات الجوية بالبلاد.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى

استمرار التقلبات الجوية بالبلاد.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة