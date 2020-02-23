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استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات

الأحد، 23 فبراير 2020 02:01 م
استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 فبراير 2020، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة التداول على الذهب في مصر.

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 604 جنيهات.

عيار 21 سجل 705 جنيهات.

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 5640 جنيها.

أوقية الذهب 1643 دولار.

 

خلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، وتبع هذه الأحداث ظهور فيروس كورونا وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، وفق شعبة الذهب

سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت فريد تاجر بسوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، نتيجة التقلب المستمر فى أسعار المعدن النفيس على مدار اليوم.


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