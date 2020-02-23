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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى سنغافورة إلى 89 حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 07:28 ص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى سنغافورة إلى 89 حالة فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلن مسئولو الصحة في سنغافورة اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 89 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.
ونقلت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية عن وزارة الصحة القول إن إحدى الحالات الجديدة هى لمواطن سنغافورى يبلغ من العمر 32 عاما وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية فى 9 فبراير الجارى مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.
وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى إن الحالتين الأخرتين إحداهما لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عاما وشخص آخر مقيم فى سنغافورة بشكل دائم ويبلغ من العمر 41 عاما ولم يكن لكلاهما أى تاريخ سفر حديث إلى الصين.
وكانت سنغافورة أعلنت - فى وقت سابق - عزمها تخصيص أربعة مليارات دولار أمريكى من أجل مساعدة الشركات والعائلات فى التغلب على الفيروس.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


كورونا

فيروس كورونا

سنغافورة

الصين

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