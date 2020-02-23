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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 23 فبراير 2020 10:38 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13746 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1876 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 15710 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 5103 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل مستوى 1260 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1366 نقطة.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 27 فبراير الجاري لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية عن العام المالي 2020-2021.
 
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المجلس سيعقد اجتماعاً أخر يوم 29 فبراير الجاري، للنظر في بيانات متابعة الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة عن الفترة المالية من 1 يوليو 2019 وحتى 31 يناير 2020.
 
كما سيناقش المجلس موقف الاستثمارات، والتحصيل والسيولية، والمخزون والائتمان، والنقد الأجنبي، ومؤشرات هيكل التمويل، وقائمة التدفقات.

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