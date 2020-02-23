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الأحد، 23 فبراير 2020 07:46 م
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إسرائيل تستدعى محافظ القدس للتحقيق معه للمرة الثانية

الأحد، 23 فبراير 2020 07:39 م
إسرائيل تستدعى محافظ القدس للتحقيق معه للمرة الثانية قوات الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ

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استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، للتحقيق للمرة الثانية على خلفية تصريحات له.

وأفاد مصدر في مكتب محافظ القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن شرطة الاحتلال استدعت المحافظ غيث للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية في القدس.

وكان غيث ، قد دعا في وقت سابق المجتمع الدولية إلى تحرك عاجل لتطبيق الشرعية الدولية وقراراتها في وجه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اختراق لهذه الشرعية على الأراضي الفلسطينية عامة والقدس بشكل خاص.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، حيث كان غيث ضمن من اعتقلته القوات الإسرائيلية الشهر الماضي بسبب ممارسته "سيادة السلطة الفلسطينية" في القدس الشرقية المحتلة.

 


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القدس

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

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