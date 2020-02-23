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إسبانيا تغلق المطارات والمدارس فى جزر الكناري بسبب الأحوال الجوية السيئة

الأحد، 23 فبراير 2020 10:12 م
إسبانيا تغلق المطارات والمدارس فى جزر الكناري بسبب الأحوال الجوية السيئة جزر الكنارى
وكالات الأنباء

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أغلقت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، جميع مطارات جزر الكناري بسبب العواصف العاتية المحملة بالرمال والأتربة.وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن المسئولين عن المطارات الإسبانية قرروا عدم السماح بإقلاع أية طائرات من مطارات جزر الكناري، مع تحويل الطائرات الأخرى الراغبة في الهبوط فيها إلى مطارات أخرى.

على صعيد متصل، قررت السلطات المحلية في جزر الكناري إغلاق المدارس، غدا الإثنين، لذات السبب خاصة بعد أن بلغت سرعة الرياح المحملة بالرمال نحو 120 كيلومترا في الساعة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الأحوال الجوية السيئة ترجع إلى مايعرف باسم (ظاهرة كاليما)، والتي تقوم خلالها الرياح العاتية بنقل كميات ضخمة من الرمال والأتربة من صحراء شمال إفريقيا إلى جزر الكناري عبر مسافة تقدر بنحو 95 كيلومترا.

 

 


جزر الكنارى

اسبانيا

اغلاق المدارس

الأحوال الجوية

عواصف

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