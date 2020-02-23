سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 25 موظف للتحقيق لتركهم العمل وعودتهم مرة أخرى دون سند قانونى بالأقصر

الأحد، 23 فبراير 2020 02:15 م
إحالة 25 موظف للتحقيق لتركهم العمل وعودتهم مرة أخرى دون سند قانونى بالأقصر المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل رجال الأجهزة التنفيذية بإدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، من أعمال المرور والمتابعة على أقسام ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا والإدارات الخارجية، وذلك لحسن سير العمل ومدى تطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، وبناءاً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لمتابعة الانضباط الإداري داخل المصالح الحكومية، وانتظام العمل في جميع القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن.

وأسفرت جهود تلك الأعمال للمرور على الإدارات والأقسام والمتابعة داخلها، عن إحالة 25 موظفاً للتحقيق لتركهم العمل وعودتهم مرة أخرى بدون سند من القانون، وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز ومدى الإلتزام بتقديم خدماتها للمواطنين، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك ضرورة التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بتوماس وعافية بمدينة إسنا، بالانتهاء من تركيب بوابة مدخل الطريق الصحراوي الغربي بالقرية الوسطى التابعة لمجلس قروى توماس، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، وتم تركيب لافتة مضيئة وجاري تجميل المدخل بالبلدورات وبلاط الانترلوك بطول 60م من الناحيتين، وتم الأعمال بناءاً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بشأن متابعة الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من سلامتها، وإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمني المحدد.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، الأسبوع الماضى، جولة للمرور على عدد من المصالح والخدمات الحكومية، في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من أبرزها متابعة أعمال تطوير وتوسعة الوحدة الصحية بالقرية والتى يجري الآن العمل بها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ووجه سليمان الشكر للقائمين على العمل ودعمه في تذليل أي عقبات تواجه العمل.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

اخبار مصر اليوم

احالة موظفين للتحقيق بالاقصر

معاقبة موظفين بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة