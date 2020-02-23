إحالة 25 موظف للتحقيق لتركهم العمل وعودتهم مرة أخرى دون سند قانونى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال الأجهزة التنفيذية بإدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، من أعمال المرور والمتابعة على أقسام ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا والإدارات الخارجية، وذلك لحسن سير العمل ومدى تطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، وبناءاً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لمتابعة الانضباط الإداري داخل المصالح الحكومية، وانتظام العمل في جميع القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن.

وأسفرت جهود تلك الأعمال للمرور على الإدارات والأقسام والمتابعة داخلها، عن إحالة 25 موظفاً للتحقيق لتركهم العمل وعودتهم مرة أخرى بدون سند من القانون، وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز ومدى الإلتزام بتقديم خدماتها للمواطنين، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك ضرورة التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بتوماس وعافية بمدينة إسنا، بالانتهاء من تركيب بوابة مدخل الطريق الصحراوي الغربي بالقرية الوسطى التابعة لمجلس قروى توماس، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، وتم تركيب لافتة مضيئة وجاري تجميل المدخل بالبلدورات وبلاط الانترلوك بطول 60م من الناحيتين، وتم الأعمال بناءاً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بشأن متابعة الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من سلامتها، وإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمني المحدد.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، الأسبوع الماضى، جولة للمرور على عدد من المصالح والخدمات الحكومية، في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من أبرزها متابعة أعمال تطوير وتوسعة الوحدة الصحية بالقرية والتى يجري الآن العمل بها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ووجه سليمان الشكر للقائمين على العمل ودعمه في تذليل أي عقبات تواجه العمل.