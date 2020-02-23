أوقاف الأقصر: تجهيزات لعقد 80 ندوة بالمساجد بمناسبة قرب حلول شهر رجب

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، على مدار الأيام المقبلة لتجهيز لعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات داخل المساجد المختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رجب الكريم، وذلك لدعم المواطنين والشباب والأطفال بالمساجد المختلفة، وفي إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى الترتيب حالياً لعقد ما يقرب من (80) ندوة ومحاضرة تعقد بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رجب الكريم، حيث ستعقد هذه الندوات يومى الأحد والخميس من كل أسبوع، ويشارك فيها نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية وذلك عقب صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الندوات ستنقسم ما بين: "8 ندوات فى إدارة بندر الأقصر - 8 ندوات فى إدارة البياضية - 8 ندوات فى إدارة الطود - 8 ندوات فى إدارة الزينية - 8 ندوات فى إدارة القرنة - 8 ندوات فى إدارة إسنا - 8 ندوات فى إدارة أرمنت - 8 ندوات فى إدارة أصفون - 8 ندوات فى إدارة حاجر كومير"، حيث ستقدم حول عدة موضوعات ومنها:- "فضل الأشهر الحرم – بر الوالدين – فضل العمل التطوعي – الإسلام دين الرحمة – فضل صيام التطوع – دروس من الإسراء والمعراج – حرمة سفك الدماء – حسن الجوار في الإسلام".

وكانت قد انتهت مديرية أوقاف الأقصر، من فرشها عدد من المساجد لخدمة الأهالى وتجميلها أمامهم بالسجاد الجديد ما يقرب من ستة مساجد وهي على النحو التالى: "مسجد الإدريسى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا - مسجد الشيخ سلطان بالعديسات بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بمركز ومدينة القرنة - مسجد العتيق القباحي الغربي بمدينة الأقصر - مسجد الهدى بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر - مسجد غزالى بقرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية"، حيث يأتي هذا النشاط في إطار الخطة التى تقوم بها المديرية للمساهمة فى أن تقوم المساجد بأداء دورها على الوجه الأكمل.