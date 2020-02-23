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أمير منطقة الرياض يستقبل حاكم ولاية كاتاماركا الأرجنتينية.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 04:06 م
أمير منطقة الرياض يستقبل حاكم ولاية كاتاماركا الأرجنتينية.. صور الأمير فيصل بن بندر يستقبل حاكم ولاية كاتاماركا الأرجيتنتية
وكالات

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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى مكتبه بقصر الحكم اليوم، حاكم ولاية كاتاماركا الأرجنتينية راؤول خليل والوفد المرافق له.

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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فى بداية الاستقبال رحب أمير منطقة الرياض بحاكم ولاية كاتاماركا والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة فى المملكة، كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة، وحضر الاستقبال سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.

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وفى إطار رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، استضافت الرياض على مدى يومين الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين،  لمناقشة الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي إضافة الى التحديات الضريبية الناشئة من التحول الى الاقتصاد الرقمي، حيث بدأت الاجتماعات أمس السبت وتختتم أعمالها اليوم الأحد، وفق بيان رسمى عن منظمى الاجتماع بالسعودية.

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يرأس الاجتماع وزير المالية السعودى محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي، كما شارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

 

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ويطرح أيضا على طاولة المناقشات آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به، فضلًا عن مناقشة أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، التي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي،ويناقش القادة الماليون في أكبر 20 اقتصاد بالعالم سبل تحقيق نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي.

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الرياض

منطقه الرياض

السعوديه

الارجنتين

قمه العشرين

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