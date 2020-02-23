أردوغان يسرق السياح لتغطية عجز اقتصاده.. زيادة رسوم دخول المتاحف فى تركيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قامت وزارة الثقافة والسياحة التركية بزيادة رسوم الدخول فى المتاحف والآثار، وذكرت أن الارتفاع لن يؤثر على السياح المحليين، وقد تم رفع سعر الفائدة للمجموعات السياحية الأجنبية لزيادة إيرادات المتاحف.

ووفقا للإعلان الموجود على موقع تورساب التابع لاتحاد الشركات السياحية التركية، أنه اعتبارًا من 1 مارس، تمت زيادة رسوم الدخول إلى آيا صوفيا بنسبة 38 فى المائة، وارتفعت الرسوم من 72 ليرة تركية إلى 100 ليرة تركية. كما اعلنت تورساب أن كروت دخول ال300 متحف ستباع اعتبارا من 1 مارس بمبلغ 60 ليره بدلا من 70 ليره.

وفى السياق نفسه، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الحكومة التركية قررت زيادة رسوم التأشيرة السياحية الإلكترونية بنسبة 75%، لترتفع قيمة الرسوم إلى 35 دولار بدلًا من 20 دولار، اعتبارًا من 17 أكتوبر الماضى، حيث لاقى هذا القرار انتقادات عديدة على الساحة التركية وخارجها، حيث علق عليه عالم الاقتصاد الدولى، تيموسى أش، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: يمثل موقف تركيا بزيادة رسوم التأشيرة السياحية من 20 دولار إلى 35 دولار سخرية كبيرة، وأعتقد أن أعداد السياح سيتراجع مثلما حدث عام 2014.

وأضاف العالم الاقتصادى، عبر حسابه الشخصى، أن السلطات التركية تعتقد بأنها تستطيع سرقة الأجانب من أجل دعم الميزانية.

وفى وقت سابق، أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظامه يعيش حالة من الانفصال التام عن أزمات شعبه وكوارثه، فبينما تعيش محافظة فان التركية مأساة إنسانية، بعد وقوع انهيارين جليديين، أسفرا عن وفاة 39 مواطنًا، كان الرئيس التركى يخطب فى اجتماع جماهيرى من أجل تقديم الشكر على نتائج الانتخابات المحلية فى مدينة داليجا بمحافظة قيريقكالى، حتى أن القنوات التلفزيونية الموالية للنظام قسمت الشاشة إلى نصفين، أحدهما لخطبة أردوغان، والثانى لنقل جهود انتشال جثث الضحايا.