سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

الأحد، 23 فبراير 2020 06:25 م
أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء أمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقس غير مستقر ، حيث تشهد البلاد أمطار فى مناطق متفرقة وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد من استمرار موجة عدم الاستقرار حتى الثلاثاء المقبل . ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية.
 

واقرأ أيضا..
الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر وأمطار على مناطق متفرقة 

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقس غير مستقر ، حيث تشهد البلاد أمطار فى مناطق متفرقة وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد من استمرار موجة عدم الاستقرار حتى الثلاثاء المقبل . ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.


الصحة تخصص الخط الساخن 105 للرد على الاستفسارات حول كورونا

 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص خط ساخن برقم 105 لتقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هى مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.


النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد" ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده. كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى أبريل الماضى بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقى المتهمين بالقضية.

"اليوم السابع" تحصد جوائز الصحافة المصرية 

أعلنت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، نتيجة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة. وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها وجاءت النتيجة كما يلى :-


أسباب إيقاف كهربا

تضمنت حيثيات إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى عقب أحداث الشغب فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالسوبر المصرى، أن كهربا كان أحد الأسباب الرئيسية فى إشعال الفتنة والشغب بين الفريقين وقت نزوله إلى أرض الملعب.


وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق

توفى منذ قليل عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض  السرطان، فى سن 37 عاما. وتولى عمرو فهمى مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمرانى قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.


صن داونز يفوز فى كأس جنوب أفريقيا بآخر بروفة للقاء الأهلى

تأهل صن داونز إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى الدقيقة 57.


يقفز من الطابق الــ11 هربا من زوجته وعشيقها بعد خطفه للتنازل عن ممتلكاته

لقى مسن مصرعه، بعدما قفز من الطابق الـ11 فى مدينة نصر، هربا من زوجته وعشيقها بعدما خطفا فى إحدى الشقق لإجباره على التنازل على ممتلكاته لها، والتوقيع على إيصالات أمانة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


رئيس البرلمان: لن ننزلق للمطالبة بمنع عمل فنى والدستور ينص على حرية الإبداع

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الفن الهابط يطرده الفن الجيد، لافتا إلى أن الأفلام الهابطة كانت موجودة فى الخمسينات والستينات ولكن كان يقابلها فن جيد وعظيم.


شينخوا: شفاء 22888 شخصا من فيروس كورونا

كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فى تقرير لها اليوم، أن عدد مرضى فيروس كورونا الذين تم شفائهم حديثًا يفوق عدد الإصابات الجديدة لليوم الخامس على التوالى، ويصادف يوم أمس السبت أيضا اليوم الرابع على التوالى الذى ظل فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة فى الصين أقل من 1000.

 

"الصحة": الأجنبى حامل فيروس كورونا لم يعد مصدرًا للعدوى وأصبح معافى تمامًا

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن حالة الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المعزول بمستشفى النجيلة بمطروح مستقرة وأصبحت سلبية، وليس هناك أى وجود للفيروس فى الدم وذلك بعد إجراء التحاليل الكاملة لها وملاحظتها على مدار اليوم.

 

الأهلي يقرر التظلم ضد عقوبات الانضباط بعد أحداث السوبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التظلم والالتماس ضد عقوبات لجنة الانضباط، التي جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المحلي والتي أقيمت في الإمارات وانتهت لصالح الفريق الأبيض بضربات الترجيح.
 
 
 
 
 
 
 

الاهلى

اليوم السابع بلس

كورونا

الطقس

موجز الاخبار

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة