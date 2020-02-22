6 مارس.. انطلاق انتخابات الإعادة بالخارج فى"تكميلية ملوى" بالمنيا

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

يواصل المرشحون فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب دعايتهم الانتخابية والتى استأنفت يوم الأربعاء الماضى عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتئج الجولة الأولى فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة على مستوى دائرة ملوى بالمنيا فقط، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز رجل الأعمال محمد أبو العنين بمقعد دائرة الجيزة من الجولة الأولى لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

أما دائرة ملوى فتجرى الإعادة فيها بين كل من المرشحين، عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، وذلك يومى ٦ و٧ مارس للمصريين فى الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء ١٠ و١١ مارس للمصريين فى الداخل.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أعلن فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة الأولى الجيزة بعدد أصوات 36 ألف و212 صوتا، فيما أعلن إجراء جولة الإعادة على مقعد الدائرة السابعة ملوى بالمنيا بين المرشحين عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم رشدان، لعدم حصول أيٍ منهما على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي ، الثلاثاء الماضى، بمقر الهيئة، أن نسبة الحضور فى دائرة الجيزة بلغت ١٦.٨٥% ، حيث حضر ٤٤٨٩٦ ناخبا ، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا ١٧.٩٢% حيث حضر ٧٩٧٣٣ ناخبا.

وكانت الانتخابات جرت بالدائرة الأولى بالجيزة من خلال ٨٧ لجنة فرعية تضم ٢٦٦٣٩٦ ناخبًا، وبدائرة ملوى بالمنيا من خلال ١٥٣ لجنة فرعية تضم ٤٤٤٨٦٧ ناخبًا، جرت تحت إشراف قضائى كامل من حوالى ٣٠٠ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها كما يعاونهم حوالى ألف موظف من العاملين بالدولة.