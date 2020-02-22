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وفد برلمانى يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 03:31 م
وفد برلمانى يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر.. صور
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد وفد لجنة الإسكان بالبرلمان محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، المرحلتين الأولي والثانية للتطوير والأجزاء الخاصة بهم داخل المحطة، والتعرف علي سير معالجة مياه الصرف الصحي الصحي الواردة من شرق النيل، حيث تم الاطلاع علي مرحلة المعالجة الأولية، ثم الابتدائية، ثم الثانوية، ثم تجفيف الحمأة، ثم استخراج الكهرباء.

كما تفقد الوفد غرفة التحكم الخاصة بإدارة المحطة الجديدة التي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استمع الوفد لشرح المهندس هشام مصطفي مدير الجزء الثاني من المرحلة الثانية بالمشروع، والتى تعمل بالكامل إلكترونيا ويتم إدارتها من داخل الغرفة، حيث توفر عمالة ما يعادل 40 عامل، وتدار من خلال فريق يتكون من 12 عامل، حيث يتم التحكم بأعمال التشغيل والإيقاف بكافة مكونات المحطة، وهو أحد الأسباب التى دفعت بتفرد المحطة بين باقى المحطات، من خلال سرعة تدارك الأخطاء ومعالجتها.

ووصل منذ قليل، وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب بقيادة النائب خالد عبد العزيز، والنائبة هيام حلاوة، والنائب عاطف مخاليف، والنائب محمد شمروخ، والنائب محمد إسماعيل، والنائب عاطف عبد الجواد، والنائب منتصر رياض.

وتعتبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر هي أخر مراحل المشروع العان للصرف الصحي بالضفة الشرقية للنيل، وقد تم تخطيطها للوصول إلى طاقة إجمالية 3.5 مليون متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي، وذلك لخدمة 12 مليون بالضفة الشرقية للنيل بالقاهرة الكبرى، حيث تم بدء مشروع الجزء الثاني من المرحلة الثانية في فبراير 2014.

وتمر خطوات المعالجة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بعدد من الخطوات علي رأسها مرحلة ما قبل المعالجة والتي تهدف التخلص من الجسيمات الكبيرة والشحوم والرمال، ثم مرحلة المعالجة الابتدائية بعد رفع المياه تمر إلي أحواض الترسيب الابتدائي حيث تقوم 60% من المواد العالقة 95% من المواد القابلة للترسيب في صورة حملة ابتدائية وعددهم 6 خزانات يبلغ قطر الواحد بهم 55 متر.

وتبدأ بعد ذلك مرحلة المعالجة الهوائية "البيولوحية"، والتي تمر خلالها مياه المعالجة ابتدائيا إلي أحواض التهوية، ثم تبدأ مرحلة المعالجة الثانوية حيث تمر المياه إلى خزانات التوزيع لأحواض الترسيب النهائية وعددها 12 خزان، ثم مرحلة معالجة الحمأة، ثم مرحلة الهضم اللا هوائي، ثم التجفيف الميكانيكي.

 

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أخبار القليوبية

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

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نواب البرلمان

لجنة الاسكان بالبرلمان

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