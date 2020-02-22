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وفد البرلمان يصل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر

السبت، 22 فبراير 2020 11:53 ص
وفد البرلمان يصل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر محطة صرف صحى - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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وصل منذ قليل، وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب بقيادة النائب خالد عبد العزيز، والنائبة هيام حلاوة، والنائب عاطف مخاليف، والنائب محمد شمروخ، والنائب محمد إسماعيل، والنائب عاطف عبد الجواد، والنائب منتصر رياض، حيث أوضح النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو اللجنة، أن المشروع عملاق وتم إنشائه  بأيادى مصريّة، وساهمت فيه  الإفريقى للتنمية وشركات عالميّة.

وتابع النائب: هذا إنجاز كبير يضاف إلى سجل المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية إنها محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر فى الخانكة بالقليوبية والتي تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثاني أكبر محطة فى العالم تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميا بعد محطة فى المكسيك طاقتها الاستيعابية 3 ملايين مليون متر مكعب يوميا ولكن سوف تتخطاها الجبل الأصفر بعد  التوسعات.

 
وتعتبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، هى أخر مراحل المشروع العان للصرف الصحي بالضفة الشرقية للنيل، وقد تم تخطيطها للوصول إلى طاقة إجمالية 3.5 مليون متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي، وذلك لخدمة 12 مليون بالضفة الشرقية للنيل بالقاهرة الكبرى، حيث تم بدء مشروع الجزء الثاني من المرحلة الثانية في فبراير 2014.

وتمر خطوات المعالجة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بعدد من الخطوات علي رأسها مرحلة ما قبل المعالجة والتي تهدف التخلص من الجسيمات الكبيرة والشحوم والرمال، ثم مرحلة المعالجة الابتدائية بعد رفع المياه تمر إلي أحواض الترسيب الابتدائي حيث تقوم 60% من المواد العالقة 95% من المواد القابلة للترسيب في صورة حملة ابتدائية وعددهم 6 خزانات يبلغ قطر الواحد بهم 55 مترا.

 


محطة معالجة مياه الصرف الصحي

الجبل الأصفر

نواب البرلمان

لجنة الاسكان بالبرلمان

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