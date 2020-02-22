وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بالمبنى البحرى بمستشفى بورسعيد العام

تفقدت وزيرة الصحة، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام، والذى يدخل مع مستشفى المبرة و 30 يونيو، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

ويضم المبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام وحدة قسطرة جديدة بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، لتقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل من الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وشددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاء الجارية بالمستشفى وفقا للمواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، كما حرصت "زايد" على الاستماع لآراء المرضى في تطبيق المنظومة الجديدة الذين أشادوا بما يتلقونه من خدمة طبية مميزة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن تسجيل 579 ألفًا و181 مواطنًا بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، كما تم إجراء 17 ألف و199 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديد بمحافظة بور سعيد، وذلك منذ انطلاق المنظومة فى يوليو الماضى وحتى صباح اليوم السبت.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مستشفى النصر التخصصي، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

كما تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها الرعاية المركزة والحضانات واستمعت من الفريق الطبي إلى شرح تفصيلي عن الحالات التي تم إجراء جراحات عاجلة لها بجودة طبية عالية.

كما حرصت الوزيرة على الاطمئنان على صحة المرضى، والاستماع إلى آراء المواطنين عن المنظومة الجديدة، والذين بدورهم أشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، حيث أشاد مريض بالمستشفى بالرعاية الطبية المميزة الذي تلقاها بالمنظومة الجديدة قائلاً: "التأمين الشامل أعطاني الأمل في مستقبل أبنائي"، ومن جانبها أكدت الوزيرة أن صحة المصريين في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأن المنظومة في تطور مستمر من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وقدمت وزيرة الصحة الشكر للفريق الطبي بالمستشفى، ووجهت بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالمستشفى تقديرًا لجهودهم في تقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمرضى.

وراجعت وزيرة الصحة الملفات الطبية للمرضى، موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لهم وفقًا لخطوط العلاج العالمية، مؤكدةً على أهمية التدريب المستمر للفريق الطبي والاعتماد على شبكة الإنترنت والمعارف العلمية الطبية في عملية التدريب المهني الطبي.

وأكدت "زايد"، على جاهزية واستعداد مستشفى النصر لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.

يذكر أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال يضم العديد من الأقسام ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.