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وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان ختام دورة اليوبيل الفضى للسمبوزيوم الدولى للنحت.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 10:24 م
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان ختام دورة اليوبيل الفضى للسمبوزيوم الدولى للنحت.. صور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم، السبت، الفعاليات الختامية لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت فى دورته الـ 25 بمشاركة 9 فنانين ونحاتين من المصريين والعرب والأجانب ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة  لقصور الثقافة ، والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والدكتور هانى فيصل قومــيـسير عام السمبوزيوم.

بدأت الفعاليات بقيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد الأعمال الفنية التى أنتجتها الدورة الحالية للمهرجان والتى بلغت 9 أعمال فنية معظمها من الجرانيت الأسود النادر حيث أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم على أن سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت منذ إنشاؤه وعلى مدار 25 عام أصبح رمزاً للريادة الحضارية لمصر فى هذا الفن العريق الذى إمتازت به عبر العصور.

وأشادت وزيرة الثقافة، بدور السمبوزيوم فى إحداث طفرة هائلة فى مجال الفنون التشكيلية من خلال إعطاؤه فرصة للتلاقى وتبادل الخبرات والمهارات التى ساهمت فى إبراز أجيال متعاقبة لكبار وشباب الفنانين التشكيلين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم لتساهم أعمالهم الفنية فى إنشاء أكبر متحف مفتوح للسبموزيوم على أرض أسوان  يضم أكثر من 250 عمل فنى لـ 300 فنان من أكثر من 45 دولة عربية وأجنبية.

وأشارت أيناس عبد الدايم إلى حرص وزارة  الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان  لتقديم كافة أنواع  الدعم ضرورة للإستمرار وتكثيف أعمال التطوير لهذا المتحف الكبير  الذى ساهم فى تحويل أسوان لأكبر مركز عالمى لفن النحت على الجرانيت على مستوى العالم.

وخلال الفعاليات قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى لإدارة المهرجان وكوكبة الفنانين المشاركين فيه بمناسبة اليوبيل الفضى للسمبوزيوم الذى أصبح علامة مميزة وحدثاً فنياً وثقافياً وتنويرياً عالمياً تحتضنه سنوياً أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة والتى كانت ومازالت مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات ومنبعاً للتراث الإنسانى الأصيل ومقصداً سياحياً متفرداً.

كما أشاد أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتى لن تألوا جهداً لتقديم دعم الوزارة اللامحدود  لكافة الأنشطة والفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية والتى  تشهدها مختلف  المواقع الثقافية بالمحافظة ومنها فى الشهر الحالى هذا المهرجان الدولى بالإضافة إلى مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس ، علاوة على مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون.

وأوضح بأن احتفالنا اليوم بختام الدورة ألـ 25 لسمبوزيوم أسوان الدولى يجسد إهتمام وزارة الثقافة والدولة بالإبداع الفنى والتنويرى ويؤصل لفن من الفنون العريقة وهو " فن النحت على الجرانيت " الذى أبدع فيه الأجداد بحضارة تشهد عليها جدران المعابد والمسلات ويحافظ عليه الآن ويضيف له فنانينا ومبدعينا من مصر والوطن العربى والعالم أجمع.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع حرص محافظة أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم لإحتضان كافة أعمال السمبوزيوم على مدار دوراته المتعاقبه فى أكبر متحف مفتوح بأجمل بقعة على أرضها  والتى تتعـــــانق فيها عبقرية المكــان مـع عبقرية الإنسان ليصبح هذا الصرح المتحفى مزاراً سياحياً جديداً يضاف لخريطة أسوان السياحية، وكشف أشرف عطية عن سعى المحافظة المتواصل لتوظيف القطع الفنية للسمبوزيوم ضمن منظومة التطوير والتجميل لتشكل بانوراما فنية وجمالية تليق بمكانة أسوان الحضارية والسياحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى فيصل بأن الدورة الحالية لسمبوزيوم أسوان الدولى تشهد مشاركة متميزة من فنانين لهم خبرات واسعة فى مجال النحت على الجرانيت وشاركوا فى دورات سابقة للسمبوزيوم حيث تضم 3 فنانين من دول هولندا والعراق والمغرب ، فضلا عن ٦ من كبار النحاتين المصريين ، موضحاً بأن دورة اليوبيل الفضى شهدت تكريم خاص لمؤسس السبموزيوم الفنان آدم حنين وتكريم إسم الفنان الراحل صلاح مرعى والفنان أنسى أبوسيف وحمدي أبو المعاطى.

واختتمت الفعاليات بتقديم عروض فنية لفرقة  أسوان للفنون  الشعبية ، بجانب قيام وزيرة  الثقافة ومحافظ أسوان بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير للمكرمين من العمال وشركاء النجاح المساهمين فى نجاح دورات السمبوزيوم  السابقة ، علاوة على الفنانين المشاركين فى الدورة الحالية.

 

 


سمبوزيوم اسوان الدولى لفن النحت

وزيرة الثقافة

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