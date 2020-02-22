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هيئة الخدمة الصحية تزور البريطانيين بمنازلهم في لندن لإجراء اختبار "كورونا"

السبت، 22 فبراير 2020 12:05 م
هيئة الخدمة الصحية تزور البريطانيين بمنازلهم في لندن لإجراء اختبار "كورونا" مترو لندن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية بدأت في اختبار الأشخاص بحثًا عن فيروس كورونا في منازلهم في لندن، موضحا أنه سيتم توسيع النهج الجديد ليشمل مناطق أخرى خارج العاصمة في الأسابيع المقبلة.

وقال البروفيسور كيث ويليت، مدير الحوادث الاستراتيجية في هيئة خدمة الصحة الوطنية: "لقد بدأنا في إجراء اختبار منزلي للكشف عن فيروس كورونا في لندن ، والذي سيتم تنفيذه بواسطة موظفي هيئة خدمة الصحة الوطنية ، مثل الممرضات أو المسعفين الطبيين ، مما يسمح للناس بالبقاء في المنزل بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب لمناطق بعيدة لإجراء الكشف ، وهو أكثر أمانًا لك ولعائلتك ويحد من انتشار العدوى.

وأضاف "يجب على أي شخص يشعر بالقلق من وجود علامات وأعراض الاستمرار في الاتصال بالخط الساخن  111التابع للخدمة الصحية كنقطة الاتصال الأولى. سيقولون لك بالضبط ما عليك القيام به ، وعند الضرورة ، المكان المناسب الذي يجب أن تذهب إليه لإجراء الاختبار.

وتابع قائلا "يجب على الناس أيضًا أداء دورهم من خلال إرشادات الصحة العامة: اغسل يديك ، وقم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو غطاء عند السعال أو العطس ، ووضع المناديل  المستعملة في القمامة على الفور.

وأضاف "أود أيضًا أن أشكر موظفي هيئة خدمة الصحة الوطنية الذين عادوا إلى مستشفى [Arrowe Park] على استعداد لتقديم رعاية ودعم ممتازين للمواطنين البريطانيين الذين عادوا من سفينة Princess Princess في اليابان."

يستعد العشرات من البريطانيين الذين أمضوا أكثر من أسبوعين على متن سفينة سياحية مصابة بفيروس كورونا قبالة الساحل الياباني للعودة إلى ديارهم في نهاية هذا الأسبوع.

 

في وقت متأخر من ليلة الجمعة بتوقيت جرينتش ، قامت وزارة الخارجية بتغريد: "يمكننا تأكيد أن رحلة الإجلاء من اليابان قد غادرت على متنها 32 راكباً بريطانياً وأوروبياً ، وكذلك الحكومة البريطانية والطاقم الطبي. من المقرر أن تصل إلى المملكة المتحدة صباح يوم السبت ".

من المقرر أن يهبط الركاب في قاعدة بوسكومب داون بوزارة الدفاع ، بالقرب من سالزبوري في ويلتشير. سيتم السماح فقط لأولئك الذين لا تظهر عليهم الأعراض بالصعود إلى الطائرة ، وسيتم نقل جميع الركاب إلى متنزه Arrowe في Wirral لمدة 14 يومًا من الحجر الصحي.

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

هيئة الخدمة الصحية الوطنية

بريطانيا

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