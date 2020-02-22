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هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

السبت، 22 فبراير 2020 10:44 ص
هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه هلال - ارشيفية
كتب محمود راغب

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ساعات قليلة باتت تفصلنا عن ميلاد شهر رجب، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريا الموافق 23 فبراير المقبل وهو يوم الرؤية.
 
 ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى بعض العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الإثنين 24 فبراير هو المتمم لشهر جمادى الأخرة لعام 1441 هجريا وتكون غرة شهر رجب فلكيا الثلاثاء 25 فبراير الجارى.
 
ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1441 هـ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وذلك غدا الأحد 29 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 23 فبراير2020 م، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى.
 
ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الانسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
ولقد اتخذ شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلة هذه التقاويم "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"
 
و نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
 
 

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