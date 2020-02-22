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نمساويون يتظاهرون ضد اليمين المتطرف تضامنا مع ضحايا هجوم هاناو

السبت، 22 فبراير 2020 08:05 م
نمساويون يتظاهرون ضد اليمين المتطرف تضامنا مع ضحايا هجوم هاناو مظاهرات النمسا _ صورة أرشيفية
فيينا /أ ش أ/

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تظاهر نمساويون، اليوم السبت، بالتزامن مع مظاهرات حاشدة فى ألمانيا ضد اليمين المتطرف عقب وقوع الهجمات الإرهابية فى مدينة هاناو الألمانية، حيث أعرب المتظاهرون عن قلقهم من نمو التطرف اليمينى فى النمسا وألمانيا على السواء .

وقد تظاهر اليوم نحو 6 الاف شخص فى مدينة هاناو للتضامن مع اسر الضحايا بعد الهجوم الارهابى الذى حدث بدوافع عنصرية .

وقالت وسائل اعلام نمساوية إن المظاهرات فى المانيا تحدث خلالها أقارب الضحايا والذين تجمعوا فى ميدان الحرية بوسط مدينة هاناو كما تم وضع أكاليل الزهور فى مكان المقهى الذى شهد الحادث والذى اسفر عن مصرع 11 شخصا.

 


نمساويون يتظاهرون

اليمين المتطرف

هجوم هاناو

أخبار النمسا

النمسا

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