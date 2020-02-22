موسكو تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه لضبط المخالفين لإجراءات الحجر الصحى

(رويترز)

قال رئيس بلدية موسكو إن العاصمة الروسية بدأت فى استخدام تكنولوجيا التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم لضمان عدم مخالفة أشخاص أوامر صدرت لهم بعدم مغادرة منازلهم أو فنادقهم بموجب اجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

ومنعت روسيا بشكل مؤقت الصينيين من دخول البلاد للحد من انتشار الفيروس ولكنها رحبت بالروس العائدين شريطة أن يبقوا أسبوعين في منازلهم حتى وإن لم يظهر عليهم أي أعراض.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن أوامر صدرت لنحو 2500 شخصا وصلوا إلى المدينة قادمين من الصين بالذهاب إلى الحجر الصحي.

وأضاف أن السلطات بدأت تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه فى المدينة لضبط المخالفين منهم، وكتب على موقعه الإلكتروني " تجري مراقبة الالتزام بهذا النظام بشكل مستمر بما في ذلك بمساعدة أنظمة التعرف على الوجه وإجراءات فنية أخرى".

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.