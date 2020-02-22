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مصرع عامل وإصابة نجليه فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

السبت، 22 فبراير 2020 09:46 ص
مصرع عامل وإصابة نجليه فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

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شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 85 اتجاه أسيوط دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، ونتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 85 اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق قيادة المدعو "إيهاب فرحات ع"  37 سنة تاجر ويقيم دائرة مركز أبو النمرس الجيزة، حيث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن مما أدي لانقلابها واشتعالها علي جانب الطريق " تم السيطرة علي الحريق وإخماده " . 

نتج عن الحادث وفاة والد قائد السيارة المدعو "فرحات ع م" 61 سنة عامل وإصابة كل من، قائد السيارة وشقيقه "حسن فرحات ع م" 30 سنة تاجر ويقيمان بذات العنوان " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم "، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم  وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارة وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

كانت محافظة سوهاج، شهدت خلال الساعات الماضية 3 حوادث طرق أودت بحياة عدد من المواطنين، ولم تقتصر تلك الحوادث على الطريق السريعة الصحراوية أو الزراعية فقط، بل أنها وصلت إلى الطرق الفرعية، والسبب إما يكون بسبب تخطى خطئ أو سرعة جنونية أو انفجار فى أحد الإطارات.

 


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