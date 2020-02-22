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"مستريحة" تجمع 30 مليون جنيه من أهالى قرية الرقة الغربية بالعياط وتهرب

السبت، 22 فبراير 2020 03:53 ص
"مستريحة" تجمع 30 مليون جنيه من أهالى قرية الرقة الغربية بالعياط وتهرب توظيف أموال - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت قرية الرقة الغربية التابعة لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، واقعة نصب جديدة بطلتها سيدة، جمعت ما يقرب من 30 مليون جنيه، بحجة تشغيلها فى التجارة والبورصة، وهربت بعد أن طالبها الأهالى برد المبالغ المالية، وهجرت زوجها وأولادها، حيث أوهمت الأهالى بدفع فوائد يومية بلغت فى بعض الحالات 5 آلاف جنيه على الـ100 ألف جنيه.

طرق النصب على الأهالى بقرية الرقة الغربية، تعددت من "مستريحة" القرية وتدعى "ميرفت.س.أ" ذات الـ45 عامًا، حيث أوهمت البعض أنها تعمل فى بورصة الدواجن، والبعض الأخر أنها تتاجر فى العملة، مستخدمة وسطاء من أهالى القرية لجذب الضحايا مقابل نسبة من الفوائد اليومية، حتى ذاع سيطها فى القرية والقرى المجاورة لتجمع ملايين الجنيهات وتهرب بها بعد كشف أمرها على "جروب الفيس بوك" الخاص بأهالى القرية.

وأكد أحد الأهالى رفض ذكر اسمه، أن هناك الكثير باع ماشيته، وأخدوا قروضًا لتشغيل أموالها مع "ميرفت"، قائلاً: الناس رافضة تعمل محاضر فى الشرطة خوفًا من فضيحة أن ست نصبت عليهم، وفى ناس متورطة فى الموضوع وقرايب المنصوب عليهم".

وقال أحد المنصوب عليهم بالقرية، رفض ذكر اسمه، أنه دفع 100 ألف جنيه لوسيط صديقه لتشغيلها مع "ميرفت" وكان يحصل على 3 آلاف جنيه فوائد فى اليوم، قائلاً: فى البداية كنت باخد الفوايد واسترد أصل الأموال وده حصل لـ6 مرات وبعد ما أطمنت قلت للوسيط خليهم معاك وابعتلى الفلوس كل كام يوم، ولما حسيت بعملية النصب طالبت بفلوسلى ولكن النصابة كانت هربت"، مشيرًا إلى أن ما تم جمعه من الأهالى يقرب من 30 مليون جنيه.


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