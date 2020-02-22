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يعقد المعرض السنوي لرياض الأطفال..

محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأيتام والموقف العمومي والأزهر

السبت، 22 فبراير 2020 04:23 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأيتام والموقف العمومي والأزهر المحافظ خلال جولته بدور الأيتام
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، دار الأيتام الرضع، بمدينة كفر الشيخ، مؤكداً أن الدار تضم 26 طفلا من سن يوم إلي 3 سنوات، واطمئن علي مستوى الرعاية المقدمة لهم وتعرف على مستوى الإقامة والإعاشة، والنظافة والرعاية، المقدمة للأطفال الأيتام، مشيداً بجهود العاملين بدار الأيتام الرضع.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد العفيفي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

قال محافظ كف الشيخ، إنه تم الانتهاء من تطوير وتجهيز دار الأيتام الرضع، وإعادة تأهيل وتطوير الحديقة الملحقة بها للأطفال والسكان المحيطين بها، كما  كلف بتوفير احتياجات الأطفال الأيتام، وحسن رعايتهم، داعياً المواطنين ورجال الأعمال لزيارتهم، كحق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام، مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بزهور المجتمع من الأيتام وتعمل على توفير كافة احتياجاتهم.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منطقة مجمع المواقف والموقف الجديد بعاصمة المحافظة، للوقوف على أخر تطورات أعمال التوسعة والتطوير لطريق مجمع المواقف، بعدما تم نقل موقف القاهرة الجديد، وكذلك موقف أتوبيس وسط وشرق الدلتا.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة إنجاز أعمال التطوير مع استلام تلك الأعمال بأعلى مواصفات الجودة، للبدء بمرحلة التجميل وربط طريق مجمع المواقف بعد توسعته بطريق الرافد الدولي، ومحور 30 يونيه مدخل كفر الشيخ.

والتقى محافظ كفر الشيخ في جولته التفقدية لمجمع المواقف والموقف الجديد، عدد من المواطنين، حيث استمع لمطالبهم ومقترحاتهم، ووجه على الفور بتذليل جميع العقبات والمشاكل التي تواجه المواطنين في مجمع المواقف، مشدداً بتنفيذ التوجيهات المكلف بها إدارة مرور كفر الشيخ، بزيادة رجال المرور في منطقة الأعمال بالموقف، وكذلك التوجيهات لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بشأن سرعة نهو الأعمال وبداية التجميل في منطقة مجمع المواقف القديم بعد توسعة الطريق.

رافق محافظ كفر الشيخ الدكتور عمرو مجدي مصطفي البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم صلاح الذكير، مدير مباحث مرور كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ.

وعلى جانب أخر عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية المعرض السنوي لرياض الأطفال، اليوم السبت، بحضور الدكتورة فاطمة الأحمر، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة لمنطقة كفر الشيخ، حيث قدم الطلاب العديد من الفقرات والإنشاد الديني، وقدمت الدكتورة شيرين حشيش فيلم وثائقي عن أعمال رياض الاطفال بكفر الشيخ، وافتتاح العديد من المعاهد والفصول الجديدة والتطور النوعي برياض أطفال كفر الشيخ .

وأشادت الدكتورة فاطمة الأحمر، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، بالمعرض والقائمين عليه، وقدم اللقاء علاء العريان، مدير العلاقات العامة والاعلام بالمنطقة، بحضور قيادات المنطقة ومجلس الآباء والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والطلاب.

 

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