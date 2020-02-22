محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الصحة لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، أثناء زياراتها إلى المحافظة؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ومن المقرر أن تترأس وزيرة الصحة غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفيات، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

كما ستتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، والرمد، علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

كما شهدت محافظة بورسعيد فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى، التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

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