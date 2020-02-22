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محافظ المنوفية يُقيل رئيس مدينة سرس الليان ومدير المستشفى العام

السبت، 22 فبراير 2020 05:09 م
محافظ المنوفية يُقيل رئيس مدينة سرس الليان ومدير المستشفى العام محافظ المنوفية خلال جولته
المنوفية - محمود شاكر

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قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استبعاد عبدالحميد أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان من مهام منصبه وتكليفه للعمل مدير عام منطقة قويسنا الصناعية، كلف هناء عقيلة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، وذلك عقب جولته المفاجئة حيث تلاحظ تدنى مستوى النظافة بشوارع المدينة.

كما قرر المحافظ تكليف مروة زهران مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سرس الليان للعمل نائباً  لمدينة سرس الليان.

وقرر المحافظ إلغاء تكليف الدكتور سيد زهران مدير مستشفى سرس الليان العام وتكليف الدكتور محمود صبرى للعمل بدلاً منه مديراً للمستشفى لمدة ثلاثة أشهر، ولحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ، وذلك لتدنى مستوى جودة الخدمة الطبية وسوء الحالة العامة لنظافة المستشفى .

وأكد محافظ المنوفية على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط المنظومة الصحية على مستوى المحافظة ودعمها بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية، وكذا الدفع بالكوارد القادرة على إنجاز المهام والارتقاء بمستوى الخدمات .

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مدير مستشفى سرس الليان العام بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بإعداد مذكرة تتضمن كافة احتياجات المستشفى من أجهزة طبية وأطقم الأطباء والتمريض، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة للمستشفى للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وكذا شكوى المواطنين من عدم توافر الأدوية.

وتفقد المحافظ بتفقد أقسام الاستقبال والأشعة وأمراض الكبد  والنساء والتوليد، وأبدى استياؤه الشديد من الحالة العامة لمستوى النظافة و منظومة الأمن، وعلى الفور شدد على مدير المستشفى بالتنبيه على شركتى الأمن والنظافة المتعاقد معهم برفع مستوى الخدمة لتوفير جو من الهدوء والراحة للمرضي.

وخلال تفقده لغرفة التعقيم، أوضح مدير المستشفى، أنه يوجد عدد 5 أجهزة معطلة بالغرفة وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة عمل الصيانة اللازمة لتلك الأجهزة مؤكدا بعرض تقرير  بما تم اتخاذه حيال تلك المعدات .

 

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