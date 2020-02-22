محافظ المنوفية ينتقد مستوى نظافة مستشفيات المحافظة

المنوفية - محمود شاكر

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مدير مستشفى سرس الليان العام بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بإعداد مذكرة تتضمن كافة احتياجات المستشفى من أجهزة طبية وأطقم الأطباء والتمريض، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة للمستشفى للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وكذا شكوى المواطنين من عدم توافر الأدوية.

حيث قام المحافظ بتفقد أقسام الاستقبال والأشعة وأمراض الكبد والنساء والتوليد، وأبدى المحافظ استياؤه الشديد من الحالة العامة لمستوى النظافة ومنظومة الأمن، وعلى الفور شدد علي مدير المستشفى بالتنبيه على شركتي الأمن والنظافة المتعاقد معهم برفع مستوى الخدمة لتوفير جو من الهدوء والراحة للمرضي.

وخلال تفقده لغرفة التعقيم، أوضح مدير المستشفى بأنه يوجد عدد 5 أجهزة معطلة بالغرفة وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة عمل الصيانة اللازمة لتلك الأجهزة مؤكدا بعرض تقرير بما تم اتخاذه حيال تلك المعدات.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط المنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية.

كما شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على مدير إدارة مؤسسة تربية البنات بمدينة شبين الكوم بالاهتمام بمستوى العام للنظافة وحسن معاملة الأطفال الأيتام، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمؤسسة للوقوف على الطبيعة العامة للدار والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة.

وقام المحافظ بتفقد أماكن إقامة الأطفال الأيتام ومخزن الأغذية والمطعم والمطبخ بالمؤسسة للتأكد بنفسه من مستوى جودة الخدمات، هذا وأبدى محافظ المنوفية استياؤه من مستوى النظافة وأكد على أنه سيقوم بزيارة أخرى للتأكد من تلافى تلك الملاحظات حفاظاً على صحة أبنائه الأيتام ومراعاة لحقوقهم.

كما أوضحت مدير إدارة المؤسسة بأن الدار بها عدد 33 طفلة، وأوصى المحافظ القائمين بحسن معاملة ورعاية الأطفال من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لتسهيل دمجهم بغيرهم من أقرانهم مرة أخري في المجتمع، مشيراً بأهمية العمل الخيري في تعزيز أواصر التراحم ورسم البسمة على وجوه الأطفال للتخفيف والحد من معاناتهم.