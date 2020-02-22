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محافظ القاهرة يوجه بالانتهاء من أعمال التطوير بشارع جسر السويس

السبت، 22 فبراير 2020 07:03 م
محافظ القاهرة يوجه بالانتهاء من أعمال التطوير بشارع جسر السويس جولة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة تفقدية، اليوم الجمعة، لمتابعة أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة بشارع جسر السويس من تقاطعه مع القبة وحتى ميدان الألف مسكن.
 
 
ووجه محافظ القاهرة مديرية الطرق بسرعة إنهاء الأعمال مع الالتزام بمعايير الجودة، كما أكد ضرورة ألا تزيد مساحة الجزيرة الوسطى عن 3 أمتار للمساهمة فى اتساع الشوارع، مشدداً على شركة المقاولات العاملة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولاً بأول لعدم عرقلة السيولة المرورية بالمكان.
 
 
رافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.
 
 
وفى سياق أخر، نفت محافظة القاهرة محافظة القاهرة وقوع انهيار بعقار بحلوان، اليوم حيث أن الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة واصلت اليوم أعمال إزالة العقار الكائن فى 63 شارع راغب من شارع عزام خلف سوق توشكى بحلوان والصادر قرار بإزالته لخطورته الداهمة.
 
 
وأوضح مصدر، أن أعمال إزالة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية لحصر السكان بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضى بعد سقوط جزء منه دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإخلائه على الفور وفصل كافة المرافق من غاز وكهرباء ومياه عنه وعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لسلامة المارة والعقارات المجاورة، كما قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تاثر العقارات المجاورة بأعمال الإزالة. 
 
 
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعلن اليوم عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الجبانات التى تقيمها المحافظة بطريق العين السخنة "جبانات وادى الراحة" والتى يبلغ عددها 5 ألاف جبانة بتكلفة بلغت 235 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيصها للحاجزين الذين سددوا أقساطها خلال أيام، لافتا إلى أن هذا المشروع يلبى كافة الطلبات المقدمة للمحافظة للحصول على مقابر.
 

 

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