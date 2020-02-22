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محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق ويوجه بتوقيع غرامات ضد من يتلف الأرصفة

السبت، 22 فبراير 2020 01:36 م
محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق ويوجه بتوقيع غرامات ضد من يتلف الأرصفة جانب من جولة محافظ الجيزة فى حى بولاق
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بعدد من الشوارع الحيوية بحى بولاق الدكرور شملت العشرين والملكة وترعة عبدالعال 1 لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحى بولاق الدكرور والخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على حالة النظافة والإشغالات واداء شركات الجمع السكنى

وشدد راشد، على المواجهة الحازمة لعدم التعدى على المال العام وتوقيع غرامات مشددة على أى منشأة تتعدى على المال العام وتقوم بإتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشىء إلى أصله حفاظًا على الاستثمارات التى يتم ضخها لتطوير منظومة الطرق بالمحافظة

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التجديدات والصيانات الجارية للسيارات والمعدات بجراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى ضوء حرص المحافظة على الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الذاتية موجها بتوزيع جيد للعمالة والاهتمام بالقطاعات ذات الكثافات السكانية العالية وعدم استخدام المعدات الثقيلة بالشوارع المرصوفة لتلاشى إتلاف طبقة الرصف. 

وخلال الجولة حث محافظ الجيزة عمال هيئة النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع ومضاعفة مجهوداتهم، مشددا أن نظافة الشوارع إحدى وسائل تقييم الأداء لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف المجهودات لإحداث طفرة ملموسة فى النظافة يشعر بها المواطن خاصة بعد قيام المحافظة بالتعاقد مع شركات الجمع السكنى للمخلفات .

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع العشرين موجهاً بسرعة إزالة التعديات على نهر الطريق ورفع المخلفات وناتج الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة وإزالة المطبات العشوائية وتسوية الطريق والانتهاء من إجراءات رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 1 واستكمال أعمال الإنشاء الخاصة بالجزيرة الوسطى بالشارع ليضاف الى منظومة الطرق التى تقوم المحافظة بتطويرها لخدمة المواطنين

ووجه راشد، رئيس حى بولاق الدكرور بالإغلاق الفورى وتشميع لأحد المقاهى بشارع ترعة عبدالعال 1 نظراً لتعديه على الطريق العام مع تحرير المحاضر لأصحاب الجراجات والمحلات حال إلقاءها للمياه بالشارع .

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة واللواء إيهاب رشاد رئيس حى بولاق الدكرور وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .

 

 

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