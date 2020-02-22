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مجلس مدينة مرسى علم يسلم مواطن من ذوى الاحتياجات مكاناً لبيع الخضار.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 12:24 م
مجلس مدينة مرسى علم يسلم مواطن من ذوى الاحتياجات مكاناً لبيع الخضار.. صور محافظ البحر الأحمر والمواطن
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نفذ مجلس مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، تكليف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بتوفير مكان ملائم لمواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد 48 ساعة فقط، بعدما شاهد المحافظ المواطن خلال جولته الميدانية بقرية الشيخ الشاذلى، واستجاب لطلبه ووعده بتوفير مكان لبيع الخضار والفاكهة، فى لفتة إنسانية جديدة من المحافظ.

وحرص محافظ البحر الأحمر على متابعة تنفيذ تعليماته، وتأكد من توفير مكان للمواطن، إضافة إلى توفير البضائع أول مرة دون مقابل وعلى نفقة المحافظة، حيث وجه المواطن الشكر للمحافظ مؤكداً أنه كان يواجه العديد من الصعوبات لتوفير نفقات الأسرة، وليس لديه مصدر دخل.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، لاحظ خلال زيارته التفقدية لقرية الشيخ الشاذلى، يوم الأربعاء الماضي، مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط أهالى القرية، فتوجه إليه مسرعاً للاستماع إليه ومعرفة طلباته.

سأل المحافظ المواطن قائلاً " أنا تحت أمرك، ليك أى طلبات؟"، رد المواطن "شكراً لاهتمامك، طلبى الوحيد توفير كشك لبيع الخضار والفاكهة".

رد محافظ البحر الأحمر قائلاً" من عنيا، بس الأكشاك ممنوعة، هوفرلك مكان لبيع الخضار والفاكهة"، وكلف مدينة مرسى علم ببحث الحالة الاجتماعية للمواطن مع توفير مكان ملائم له.

وكان أطلق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التيار الكهربائى بشبكة الجهد المتوسط لقرية الشيخ الشاذلى التابعة لمدينة مرسى علم، خلال زيارته لها نهاية الاسبوع الماضي، وذلك لمعالجة مشكلة ضعف التيار الكهربائى التى يعانى منها أبناء القرية، حيث كان هناك إنقطاع متكرر للكهرباء بسبب زيادة الأحمال، خاصة فى ذكرى مولد الشيخ الشاذلى بسبب كثرة الإنارة خلال الإحتفالات.

أكد محافظ البحر الأحمر أن هذه الشبكة أنشئت لتتناسب مع التوسع العمرانى والسكنى بالقرية، وتتكون من محول رفع ومحولان خفض، بتكلفة 4.6 مليون جنيه لخدمة أهالى القرية وزوار مقام أبوالحسن الشاذلى، مشيراً إلى أن مدن الجنوب وقراها محل إهتمام القيادة السياسية، والحكومة تقدم كل الدعم لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القرى.

 

 

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البحر الاحمر

مرسى علم

محافظ البحر الأحمر

تسليم مواطن مكان لبيع الخضروات

قرية الشيخ الشاذلى

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