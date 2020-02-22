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مجدى يعقوب: لما رحت بريطانيا أول مرة قالولى القلب ده صعب عليك.. فيديو

السبت، 22 فبراير 2020 03:41 م
مجدى يعقوب: لما رحت بريطانيا أول مرة قالولى القلب ده صعب عليك.. فيديو الدكتور مجدى يعقوب
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب المصرى العالمى، أنه وجه العديد من الصعوبات خلال رحلته الخارجية في أوروبا، قائلا: "لما كنت فى بريطانيا كانوا بينصحوني ويقولولي ارجع على مصر.. سيب حكاية القلب دي لأنها صعبة جدا"، موضحا أنه بعد العمل والمشاركة باكتشافات جديدة استطاع إثبات نفسه في مدة قصيرة وتم تكريمه، خاصة أن الشعب البريطاني يرحب بمن يقدم أفكارا جديدة، حيث أصبحت أشعر أنى واحد منهم. 

وأضاف الدكتور مجدى يعقوب في تصريحات لقناة "سكاى نيوز"، أن ما يدفعه للنجاح والتميز هو البحث عن الحقيقة بشكل دائم والمثالية والرغبة في الوصول لأعلى مستوى من التميز، مشددا على أنه يسعى دائما للوصول إليها، خاصة أن البحث في مجال الطب عالم كبير، وما تم اكتشافه حاليا أقل من النصف عما سوف يكتشفه العالم في المستقبل.

وتابع جراح القلب المصرى: "عمتى توفت بسبب مشاكل فى القلب.. وكنت صغيرا وقتها ورأيت حزن والدى عليها.. ومن هذا اليوم وأنا أسعى إلى أن أكون متخصصا فى مجال طب القلب والتوصل إلى اكتشافات جديدة فيه"، مشددة على أن الطب مهنة نبيلة لخدمة المجتمع وليست تجارة، فضلا عن أن الأطباء عليهم دور كبير داخل المجتمع، من خلال المساعدة فى تقديم الخدمات الطبية لغير القادرين. 

وأشار الدكتور مجدى يعقوب إلى أنه يعمل مع فريقه البحثى داخل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان على الخلايا الجذعية المستخرجة من الجلد وتحويلها لعضلة في القلب، لافتا إلى أن البحث العلمى في مجال الطب أمر ضروري جدا نحتاج إليه في عالمنا العربي.

وتصدر الدكتورمجدى يعقوب، ترند تويتر فى مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريمًا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى لجراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لقاء جهوده فى العمل الخيرى والإنسانى وإنجازاته الطبية والعلمية.

 

 


مجدى يعقوب

تكريم مجدى يعقوب

الدكتور مجدى يعقوب

دبى

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