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مجدى إبراهيم يفوز برئاسة شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بالتزكية

السبت، 22 فبراير 2020 07:34 م
مجدى إبراهيم يفوز برئاسة شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بالتزكية نقابه الصحفيين - أرشيفية
كتب محمد السيد

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فاز مجدى إبراهيم، بمنصب رئيس شعبة المصورين الصحفيين، بنقابة الصحفيين بالتزكية، كما فاز محمد هشام وأحمد جمعة ومصطفى أمين وأحمد عبد الفتاح بعضوية مجلس إدارة اللجنة.
 
 
وكانت نقابة الصحفيين قد قررت من قبل تأجيل انتخابات شعبة المصورين الصحفيين، أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى للمرة الثانية، كما كانت قررت اللجنة مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوا.
 
 
وكان قد ترشح مجدى إبراهيم، الصحفى بجريدة الشروق على مقعد، مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة.
 
 
وترشح أحمد عبد الفتاح، جريدة الشروق، ومحمد هشام، جريدة المصري اليوم، ومصطفى أمين، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، بجريدة الأهرام، على عضوية هيئة المكتب.
 
 

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