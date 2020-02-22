مثال للأمانة.. 4 مُسعفين يعيدون 370 ألف جنيه للشرطة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عثر 4 من المسعفين والسائقين، بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، على مبالغ مالية، عملات مصرية، وأجنبية "دولارات ويورو"، بحوزة مصابين فى حادثين، الأول انقلاب سيارة ملاكى، بالقرب من مدينة مسير الجديدة، والثانى على الطريق الدولى الساحلى.

فسلم المسعف كمال محمد، والسائق محمود عبدالنبى، العاملان على سيارة إسعاف كود 2586 بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، 370 ألفا ما بين عملات مصرية، ودولارات، ويورو، إلى نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، أثناء نقل الحالتين إلى المستشفى، عقب تلقى غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مدينة مسير الجديدة، يستقلها شخصين، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وعلى جانب سلم طاقم السيارة كــــــود 1419، مسعف "أحمد الغزولى، والسائق عصام فوزى، أمانات مصاب فى حادث على الطريق الدولى الساحلى تحتوى على 13 ألفا و655 جنيها بالإضافة إلى 2 فيزا كارد ومفاتيح وتليفون محمول.

قال الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، تميز طاقم الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ بإخلاصهم فى العمل وأماناتهم، وأخر تلك الأعمال التى يقومون بها دليل على أمانتهم تسليم مسعف وسائق تابعان للمركز الرئيس للإسعاف بمدينة كفر الشيخ، عثرا على مبالغ مالية وصلت لـ370 ألف جنيه، بالإضافة لعملات أجنبية "دولار ويورو"، وفيزا مالية وهواتف محمولة وأشياء أخرى، مع "متوفى ومصاب" مقيمان، بكفر الزيات محافظة الغربية، خلال حادث، بطريق ملاكى، بطريق كفر الشيخ - مسير، وتم تسليم المتعلقات والمبالغ للنيابة العامة والتى قامت بدورها باستدعاء أسرة المتوفى لتسليمهم المبالغ.

وأضاف "الجنزوري"، أن المسعف كمال محمد، والسائق محمود عبدالنبى، من طاقم سيارة إسعاف كود 2586 بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، وتم تسليم المبالغ فى البدء إلى نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، أثناء نقل المتوفى إلى المستشفى، ثم إلى النيابة بإيصال رسمى، كما سلم طاقم السيارة كــــــود 1419، مسعف "أحمد الغزولى، والسائق عصام فوزى، أمانات مصاب فى حادث على الطريق الدولى الساحلى تحتوى على مبلغ مالى 13 ألفا و655 جنيه بالإضافة إلى 2 فيزا كارد ومفاتيح وتليفون محمول.