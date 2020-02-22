سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مثال للأمانة.. 4 مُسعفين يعيدون 370 ألف جنيه للشرطة فى كفر الشيخ

السبت، 22 فبراير 2020 04:11 م
مثال للأمانة.. 4 مُسعفين يعيدون 370 ألف جنيه للشرطة فى كفر الشيخ مسعفو كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر 4 من المسعفين والسائقين، بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، على مبالغ مالية، عملات مصرية، وأجنبية "دولارات ويورو"، بحوزة مصابين فى حادثين، الأول انقلاب سيارة ملاكى، بالقرب من مدينة مسير الجديدة، والثانى على الطريق الدولى الساحلى.

فسلم المسعف كمال محمد، والسائق محمود عبدالنبى، العاملان على سيارة إسعاف كود 2586 بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، 370 ألفا ما بين عملات مصرية، ودولارات، ويورو، إلى نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، أثناء نقل الحالتين إلى المستشفى، عقب تلقى غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مدينة مسير الجديدة، يستقلها شخصين، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وعلى جانب سلم طاقم السيارة كــــــود 1419، مسعف "أحمد الغزولى، والسائق عصام فوزى، أمانات مصاب فى حادث على الطريق الدولى الساحلى تحتوى على 13 ألفا و655 جنيها بالإضافة إلى 2 فيزا كارد ومفاتيح وتليفون محمول.

قال الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، تميز طاقم الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ بإخلاصهم فى العمل وأماناتهم، وأخر تلك الأعمال التى يقومون بها دليل على أمانتهم تسليم مسعف وسائق تابعان للمركز الرئيس للإسعاف بمدينة كفر الشيخ، عثرا على مبالغ مالية وصلت لـ370 ألف جنيه، بالإضافة لعملات أجنبية "دولار ويورو"، وفيزا مالية وهواتف محمولة وأشياء أخرى، مع "متوفى ومصاب" مقيمان، بكفر الزيات محافظة الغربية، خلال حادث، بطريق ملاكى، بطريق كفر الشيخ - مسير، وتم تسليم المتعلقات والمبالغ للنيابة العامة والتى قامت بدورها باستدعاء أسرة المتوفى لتسليمهم المبالغ.

وأضاف "الجنزوري"، أن المسعف كمال محمد، والسائق محمود عبدالنبى، من طاقم سيارة إسعاف كود 2586 بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، وتم تسليم المبالغ فى البدء إلى نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، أثناء نقل المتوفى إلى المستشفى، ثم إلى النيابة بإيصال رسمى، كما سلم طاقم السيارة كــــــود 1419، مسعف "أحمد الغزولى، والسائق عصام فوزى، أمانات مصاب فى حادث على الطريق الدولى الساحلى تحتوى على مبلغ مالى 13 ألفا و655 جنيه بالإضافة إلى 2 فيزا كارد ومفاتيح وتليفون محمول.

 

86217217_2227513520889988_7410766752700694528_n
 
 
 

 

86382420_2227513417556665_7803392785792368640_n
 
 
 
000

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

اخبار الحوادث

مسعفين

مصابين

اسعاف كفر الشيخ

امانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة