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متأفوريش فى النكد.. اعرفى تأثير الاكتئاب على جمال بشرتك

السبت، 22 فبراير 2020 09:00 ص
متأفوريش فى النكد.. اعرفى تأثير الاكتئاب على جمال بشرتك الاكتئاب عند السيدات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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من المعروف أن الاكتئاب والضغط النفسى من العوامل التي تعرضنا للأمراض المزمنة المختلفة مثل مرض السكر والقلب ومشاكل الجهاز الهضمى، كما أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن للاكتئاب دورا كبيرا في ظهور مشاكل البشرة والشعر عند السيدات.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الاكتئاب يؤثر على جمال المرأة من خلال تأثيره الواضح على البشرة والشعر ومن أبرز هذه المشاكل:

تأثير الاكتئاب على جمال المرأة

1:الغضب الشديد والاكتئاب يؤثران على صحة البشرة ويسبب ظهور البقع الداكنة في أماكن مختلفة في الجلد.

2:الاكتئاب والتوتر الشديد يسببان ظهور التجاعيد  على البشرة في وقت مبكر جدا، وهى من أكثر المشاكل التي تخشى المرأة التعرض لها، وذلك خوفا على جمالها وشبابها.

3:قد تتعرض المرأة للاكزيما الجلدية نتيجة الضغط النفسى والاكتئاب الشديد، فالاكزيما من الامراض الجلدية الشديدة التي تؤثر على البشرة وتسبب الجفاف الشديد والحكة والشعور بالحرق والالتهاب.

4:الاكتئاب والحزن الشديد يسبب شحوب البشرة وظهور الهالات السوداء تحت العين وذلك نتيجة التفكير الزائد عن حده والحزن الشديد.

5:الاكتئاب الشديد يؤثر على صحة الشعر ويسبب التساقط والتلف الشديد به، ويزيد ذلك من المشاكل النفسية عند المرأة.

6:الثعلبة، من أشهر المشاكل الصحية التي تؤثر على المرأة نتيجة الضغط النفسى والاكتئاب وهى عبارة عن تساقط شديد في الشعر وظهور فراغات في فروة الراس.

7:الاكتئاب الشديد يؤثر على البشرة ويسب ظهور حب الشباب، وهو من أشهر المشاكل الجلدية التي تواجهها المرأة ويترك اثار بقع  وندبات على البشرة.

لذلك ينصح السيدات بالابتعاد عن التوتر والضغط النفسى للوقاية من الاكتئاب واثاره الجانبية على صحة الجسم والبشرة والشعر.

 


الاكتئاب

تاثير الاكتئاب على المراة

صحة المراة

التهاب

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