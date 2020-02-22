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مؤسسة مجدي يعقوب: سندرب أطباء أمريكان.. ونجري 12 ألف جراحة في العام

السبت، 22 فبراير 2020 11:16 م
مؤسسة مجدي يعقوب: سندرب أطباء أمريكان.. ونجري 12 ألف جراحة في العام الدكتور مجدي يعقوب
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور مجدي إسحاق، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمؤسسة مجدي يعقوب، إن مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لجراحة القلب أصبحت نداً لمؤسسات كبيرة، موضحاً أن هناك طبيب أمريكي كبير طلب منا تدريب الأطباء الأمريكان في أسوان، وأضاف عمرو الجنايني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولي بالتليفزيون المصري، أن الدكتور مجدي يعقوب طور عمليات جراحة القلب، والمؤسسة يوجد بها 130 طبيب على كفاءة عالية.
 
وتابع الرئيس التنفيذي بالإنابة بمؤسسة مجدي يعقوب، دلوقتي الأطباء الأمريكا هما بيجوا يتمرنوا عندنا وهذا تغيير جذري للأمور، قائلا:" 12 ألف عملية في العام يتم إجرائها في مركز مجدي يعقوب، والمركز الجديد سيكون مساحته 80 ألف متر مربع 300 غرفة،و120 غرفة إنعاش 5 غرف عمليات كل حديث ومتطور".
 
وأضاف الرئيس التنفيذي بالإنابة بمؤسسة مجدي يعقوب، أن المؤسسة تعالج حوالي 80 ألف مريض في السنة وإجراء 3000 عملية قلب معقد، ونجري العمليات المعقدة للغاية والتي يصعب إجرائها، ومجموع 12 ألف رقم صحيح.

 


مجدي يعقوب

الدكتور مجدي يعقوب

السير مجدي يعقوب

مجدى يعقوب

الدكتور المصري مجدي يعقوب

مؤسسة مجدي يعقوب

مؤسسة مجدى يعقوب

مركز مجدي يعقوب للقلب

مجدى يعقوب للقلب

يعقوب

دكتور مجدي يعقوب

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