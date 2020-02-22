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كيف يؤثر شره الطعام المرضي على صحة النساء؟

السبت، 22 فبراير 2020 12:00 ص
كيف يؤثر شره الطعام المرضي على صحة النساء؟ الشره المرضى
كتبت فاطمة خليل

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الشره المرضي العصبي هو نوع من اضطرابات الطعام، حيث يتناول الأشخاص المصابون بالشره المرضي كميات كبيرة من الطعام في وقت واحد، ثم يحاولون التخلص من الوزن عن طريق تناول المسهلات أو الصيام (عدم تناول أي شيء) أو ممارسة التمارين الرياضية أكثر من اللازم، وهذا المرض يصيب النساء أكثر من الرجال، وفقاً لموقع " womenshealth".

الشره المرضي العصبي يحدث بسبب مشاكل الصحة النفسية التي تسبب سلوكيات الأكل السيئة، وهذه السلوكيات تسبب مشاكل صحية خطيرة أخرى وفي بعض الأحيان الموت.

الشره المرضى 1
الشره المرضى 

النساء المصابات بالشره المرضي يأكلن الكثير من الطعام في فترة زمنية قصيرة ويشعرن بعدم التحكم في الأكل خلال هذا الوقت، يحاول المصابون بالشره المرضي تجنب زيادة الوزن عن طريق التخلص من الطعام بطرق عدة منها:

- محاولة تقيؤ الطعام.

- أخذ المسهلات التي تسرع حركة الطعام من خلال الجسم وتؤدي إلى حركات الأمعاء.

- قد تحاول النساء المصابات بالشره المرضي أيضًا منع زيادة الوزن بعد ممارسة الرياضة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية أكثر من المعتاد، أو تناول القليل جدًا من الطعام أو عدم تناوله على الإطلاق (الصيام) ، أو تناول الحبوب للتبول كثيرًا.

عادة ما يكون لدى النساء المصابات بالشره المرضي قلة الثقة بالنفس الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصور أجسامهن.

الشره المرضى
الشره المرضى

 

كيف يؤثر الشره المرضي على صحة المرأة؟
 

التخلص من الطعام من خلال القيء أو تناول المسهلات يمكن أن يمنع جسمك من الحصول على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها من الطعام، و بمرور الوقت ، يمكن أن يؤثر الشره المرضي على جسمك بالطرق التالية:

-تلف المعدة نتيجة الإفراط في تناول الطعام

-خلل بالكهرباء (وجود مستويات من الصوديوم أو البوتاسيوم أو معادن أخرى مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا ، مما قد يؤدي إلى أزمة قلبية أو فشل القلب).

-القرحة وغيرها من الأضرار التي لحقت الحلق من القيء.

-دورة شهرية غير منتظمة أو عدم وجود دورة شهرية، والتي يمكن أن تسبب مشاكل في الحمل.

-تسوس الأسنان من القيء.

-الجفاف.

-مشاكل وجود حركات الأمعاء أو تلف الأمعاء بسبب سوء استعمال الملينات.

تشير الدراسات طويلة الأجل التي استمرت 20 عامًا أو أكثر إلى أن النساء اللائي أصبن باضطراب في الأكل في الماضي يعالجن عادة ويحافظن على وزن صحي بعد العلاج.

 


اسباب الشره المرضى

الشره المرضى

الشره المرضى عند النساء

الشره العصبى

اضطرابات الاكل

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