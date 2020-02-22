سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قمة الاتحاد الأوروبى تفشل فى الاتفاق على الميزانية

السبت، 22 فبراير 2020 12:00 ص
قمة الاتحاد الأوروبى تفشل فى الاتفاق على الميزانية أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
بروكسل (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت قمة للاتحاد الأوروبى، أعمالها قبل موعدها اليوم الجمعة بعد فشل الزعماء فى التوصل إلى اتفاق على الميزانية طويلة الأجل للاتحاد، عقب مواجهة ليومين بين الدول الأفقر والأعضاء "المقتصدين" الراغبين فى كبح الإنفاق.

 

ودعا شارل ميشيل رئيس القمة قادة دول الاتحاد الأوروبى السبع والعشرين للاجتماع فى نهاية اليوم من أجل جسر الخلافات، لكنهم تفرقوا خلال دقائق بعد أن رفضت المعسكرات المتنافسة خطة اقترحها كحل وسط.

 

وأبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصحفيين "ينبغى أن نقر بأن الخلافات مازالت من الضخامة بما يحول دون التوصل إلى اتفاق.. لم ننجح، ولهذا علينا مواصلة العمل."

 

كان وضع ميزانية السبع سنوات أشبه بلعبة شد الحبل على الدوام، لكنه أصبح أصعب بكثير هذه المرة لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الماضى أوجد فجوة حجمها 75 مليار يورو (81 مليار دولار) بالتزامن مع تحديات باهظة التكلفة من تغير المناخ إلى الهجرة.

 

تسلط المواجهة بخصوص ميزانية 2021-2027 وطريقة صياغتها الضوء على الخلافات بين دول الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وبين الاقتصادات المتقدمة والأقل تقدما.

 

فقد حضرت الدنمرك والنمسا والسويد وهولندا - وهى الدول المسماة "الرباعى المقتصد" - إلى المحادثات فى بروكسل أمس الخميس عازمة على عدم القبول بميزانية تتجاوز واحدا % من الدخل القومى الإجمالى المشترك للاتحاد الأوروبي.

 

فى المقابل، طالب المستفيدون استفادة صافية من الميزانية المشتركة بأكثر من مقترح ميشيل الأصلى البالغ 1.074 %، أى ما يعادل 1.09 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار).

 

وقيد مقترح ميشيل الجديد الإنفاق المشترك عند 1.069 %، لكن هذا كان سينطوى على خفض صغير فى الإنفاق بنحو عشرة مليارات يورو على مدى سبع سنوات مقارنة مع الخطة الأصلية، وهو ما لم يرض أى من المعسكرين المتنافسين.

 

وعارض "الرباعى المقتصد" بصلابة ميزانية ترصد ثلث "أموال التضامن" لتطوير المناطق الأشد فقرا وثلثا آخر لدعم المزارعين. وتسهم الزراعة بنحو واحد % من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

 

وهم يرغبون فى مزيد من التركيز على إدارة الحدود عقب أزمة الهجرة الأوروبية فى 2015 و2016 ومعالجة تغير المناخ وتعزيز الأمن وتحديث اقتصاد الاتحاد عن طريق الاستثمار فى البحث العلمى والرقمنة.

 

وتريد دول الاتحاد الأوروبى الأكثر فقرا فى الشرق والجنوب استمرار الدعم التنموي، وتساندها فى ذلك فرنسا وأيرلندا وآخرون يسعون للإبقاء على الدعم الموجه للمزارعين.

 

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنه عمل عن كثب مع ميركل - التى يعد بلدها أكبر مساهم صاف فى الخزانة المشتركة للاتحاد الأوروبى - من أجل محاولة تقريب المواقف.

 

 


قمة الاتحاد الأوروبى

الميزانية

الاتحاد الأوروبى

أنجيلا ميركل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المستشارة الألمانية: سنستخدم كل ما لدينا من قوة للتصدى لمن يحاول تقسيم البلاد

الخميس، 20 فبراير 2020 02:10 م

3 رجال يتنافسون على الفوز بمنصب المستشار الألمانى.. ألمانيا تنتظر مستشارا "رجل" لأول مرة منذ 2005.. السباق على خلافة أنجيلا ميركل يبدأ بالانقسام.. وتنحى "خليفة ميركل" تعيد الأزمة السياسة من جديد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:30 م

رئيس وزراء السودان يلتقى المستشارة الألمانية فى برلين الجمعة المقبل

الأحد، 09 فبراير 2020 02:56 م

المستشارة الألمانية بقمة برلين: اتفقنا على إعطاء الليبيين حق تقرير مصيرهم سلميا

الأحد، 19 يناير 2020 08:44 م

المستشارة الألمانية ترحب بمشاركة المشير خليفة حفتر فى مؤتمر برلين

الخميس، 16 يناير 2020 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لـ85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لـ85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

فيديو.. قوائم انتظار فى البحيرة للحصول على قرض "20 بطة".. اعرف القصة

فيديو.. قوائم انتظار فى البحيرة للحصول على قرض "20 بطة".. اعرف القصة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة