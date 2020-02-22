فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

كفر الشيخ – محمد سليمان

لم تمر ساعات قليلة عن اكتشاف حقيقة الحرائق التى شهدتها 9 منازل بقرية 45 شراقوة، التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، واكتشاف أن وراء تلك الحرائق طفلة فى الصف السادس الابتدائى، وشهدت عزبة غزال التابعة لمركز بيلا واقعة غريبة أخرى، اشتعال النيران فى منزل مواطن بالعزبة، بالإضافة لنزول الدم من رأس وأذن وأنف نجله المولود حديثاً دون معرفة الأسباب، بالإضافة وجود رسومات بالدم على جدران شقته .





وقال محمد وجدى وهبة، من أهالى عزبة غزان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، كانت حياته مستقرة منذ زواجه، وبدأت مأساته عقب مولد نجله الصغير "وجدى" بـ 10 أيام، ففوجئ بنزول الدم لمرات متفرقة من أذن أو أنف أو من فتحة الشرج، أو من رأس الطفل، دون معرفة الأسباب، ودون أن يصاب الطفل بجروح.



وأضاف وهبة، لـ "اليوم السابع"، أنه توجه به لعدد من الأطباء لمحاولة إنقاذ نجله، وللتعرف على سبب نزول الدم من مناطق متفرقة من جسد نجله، فنجله منذ ولادته من 3 شهور و15 يوماً، وأخر من لجأ إليهم أطباء بجامعة المنصورة، فقرروا إجراء عملية منظار للطفل، ولكل جهزنا الطفل لإجراء عملية المنظار، ينزل الدم من رأس الطفل على وجهه، ونقوم بمسح الدم بمناديل، فتكرر ذلك 3 مرات، وبعدها طلبوا منه أن يعود بنجله لعدم إصابتها بمرض عضوى، وأنهم لا يعرفون سبب نزول الدم .



وأضاف وجدى، أنه عاد بالمنزل للطفل وهو لا يعرف سبب نزول الدم من رأس الطفل، وفوجئ بعدها بيوم باشتعال النيران فى شقته، فالتهمت عددًا من محتوياتها، كما وجد ملابس نجله ملقاه على الأرض ومشتعل بها النيران، وحرق بطانية نجله، ووجد آثار دم على جدار حجرة نومه.



وقال وجدى، كما وجد رسومات على رأس طفله، وعندما تُغسل تزال تلك الخطوط والعلامات، كما لاحظ وجود رسومات بالدم على الجدار، واستغثنا بشيخ فرسم عدد من الأشكال على الجدار منها نجمة، وفى اليوم الثانى من مغادرته المنزل، كانت الرسومات بالدم مرة أخرى .



وأضاف وجدى، أصبح يخشى على نفسه وأسرته من التواجد بشقته، خاصة أنه لاحظ نزول الدم من الجدار، مؤكداً أنه لم يذق النوم، ويطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيه عدد من مشايخ الأزهر لمعرفة أسباب نزول الدم من جسد الطفل، ووجود آثار الدم على الجدار، مشيراً إلى أن النيران التى يلاحظ اشتعالها فى وحدته السكنية لا تحرق.



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