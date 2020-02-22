ضبط 32 قطعة سلاح وتنفيذ 1390 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة مكبرة أستهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وكذلك تجار المواد المخدرة فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى، وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39 بالخزينة الخاصة بها و8 بندقية خرطوش عيار 12 وبندقية خرطوش عيار 16 و" 2" فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و " 14 " فرد روسي محلي الصنع و5 قطع سلاح أبيض، بإجمالى 32 قطعة سلاح.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات "100" قرص تامول المخدر ومبلغ مالي وقدره "65" جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم أحمد م ع سن 40 سائق ومقيم دائرة مركز أخميم، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للأتصال بعملائه، وتم ضبط "27" قطعة متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وقدره "130 " جنيه حيازة المتهم خليل ف س 27 سنة عامل ومقيم بمركز البلينا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع وتم ضبط قطعتين متوسطتين الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه ان تكون لمخدر الحشيش المتهم محمود م ص 26 سنة عامل ومقيم شارع ابو الهوى دائرة قسم طهطا بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وفي مجال مكافحة جرائم الآداب العامة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط المدعو السيد ا م 54 سنة عامل ومقيم دائرة قسم جرجا وبحوزته " 30 " زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام وذلك بقصد الإتجار وتم فحص "4 " شقة مفروشة بدائرة المدينة ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات.

وأستكملت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1390 " حكما قضائيا متنوعا وتم تحرير 539 مخالفة مرورية وتم ضبط 50 قضية تموينية منها ضبط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وتم ضبط " 3" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و"3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا غلق المستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 3 " قضايا حيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى جـاري الإستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـة.