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ضبط 210 طن أعلاف وأسمدة مغشوشة ومقلدة في حملات أمنية

السبت، 22 فبراير 2020 05:08 م
ضبط 210 طن أعلاف وأسمدة مغشوشة ومقلدة في حملات أمنية أعلاف حيوانية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 59 طن أسمدة و150 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة.

وأسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، عن ضبط مصنع و3 مخازن، و4 محلات أعلاف، وجميعهم "بدون ترخيص" بنطاق مديريتي أمن الشرقية والقليوبية بمضبوطات وزنت 59 ونصف طن أسمدة، و150 طن أعلاف، وطن و800 كيلو مبيدات مغشوشة، مقلدة، وغير مصرح بتداولها، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .

وفى مجال ضبط مخالفات الطب البيطرى، تم ضبط 3 محلات جزارة، وصيدليتين لبيع الأدوية البيطرية بنطاق مديرية أمن الشرقية بمضبوطات وزنت 50 كيلو جرام لحوم بمخالفة الذبح خارج المجزر وعدم تغطية اللحوم وتعرضها للتلوث بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية، وضبط  225 كيلو جرام أدوية بيطرية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وفى مجال حماية البيئة ضبط (37) سيارة بنطاق مديريتى أمن الجيزة والشرقية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، ضبط (40) مكمورة فحم "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية – بالمخالفة لقانون البيئة .

وفيما أسفرت الحملات في مجال إلقاء المخلفات بالطريق العام عن ضبط (51) قضية بنطاق مديريتى أمن الشرقية والقليوبية، بالمخالفة لقانون البيئة ،فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (56) قضية متنوعة، وكذا ضبط (15) مزرعة سمكية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية، فى مجال الملاحة الداخلية، ضبط (37) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط (14) قضية عبارة عن (إلقاء المخلفات والصرف غير المعالج – عدم وجود تراخيص)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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