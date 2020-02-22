ضبط هارب من أحكام بالسجن لمدة 55 سنة فى حملة بدير مواس بالمنيا

المنيا - ماهر أبو نور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس القبض علي هارب من أحكام بالسجن لمده 55 سنة و تم التحفظ علي المتهم وتحرر محضر عن الواقعة .

تلقي اللواء محمود خليل ، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفد في تلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس يفد بالقبض علي هارب من أحكام بالسجن

ونجحت قوة شرطة من وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم احمد الصفتي رئيس مباحث المركز القبض على اخطر العناصر الاجرامية الهارب من اجمال أحكام قضائية 55 سنه ما بين اقتحام المركز،واستعمال القوة والسلاح، واقتحام مجلس المدينة، واستعمال القوة والسلاح، وتبين أن المتهم الهارب يدعى " أمين. م. أ " وشهرتة أبو الليل 50 سنة عاطل ومقيم بقرية أسمو العروس وبحوزته سلاح نارى " طبنجة " تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن المذكور سبق اتهامه في عدة قضايا آخرها القضية رقم 3402 إداري دير مواس لسنة 2013 والمقيدة برقم 119/143 لسنة 2015 جنايات والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد غيابيا لاقتحامه مجلس مدينة دير مواس.