ضبط موظف بالمعاش استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهم بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مراجع حسابات بإدارة كفر الزيات التعليمية بالمعاش، بعد قيامه بالنصب والاحتيال على 5 أشخاص والاستيلاء على 150 ألف جنيه، منهم بزعم توفير وظائف لهم بالمصالح الحكومية، إلا أن المتهم لم يف بوعده ورفض رد المبالغ لهم.

كان تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 5 مواطنین – مقیمین بمحافظة الغربیة، بقیام أحد الأشخاص مراجع حسابات بإدارة كفر الزیات التعلیمیة "سابقًا" وحالیا بالمعاش - مقیم بدائرة مركز شرطة كفر الزیات بالغربیة، بممارسة نشاط إجرامى من استغلال النفوذ المزعوم .

والنصب والاحتفال على المواطنین راغبى الالتحاق بالوظائف الحكومیة والاستلاء من الشاكین على مبالغ مالیة بلغ إجمالیھا 150 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 250 ألف جنیه، بزعم تعیینھم بوظائف بإحدى الجھات الحكومیة، مدعیًا نفوذه وعلاقاته بمسئولى بتلك الجھة، إلا أنه لم یف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالیة المستولى علیھا.

وعقب تقنین الإجراءات بالتنسیق مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن الغربیة تحت اشراف اللواء محمود حمزه مدير أمن الغرببة تم ضبط المتهم، وبمواجھته اعترف بارتكاب للواقعة على النحو المشار إلی، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

من ناحية أخرى تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين، وتجميعه مبالغ ماليه من عدد من الشباب بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، بإجمالى 350 ألف جنيه.

كانت معلومات قد وردت لرئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيام"و.ع.ا" 40سنة عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بسرعة ضبط وإحضار المتهم، تحت إشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 5 قضايا نصب ومحكوم عليه فى 17حكم نصب واحتيال، بالنصب والاحتيال على كل من "أحمد.ك.ص"، "محمد.م.ا" وجمع 350 ألف جنيه منهم مقابل تسفيرهما لدولتى إيطاليا وكوريا وتقديم أوراق سفر مزوره للمجنى عليهما.

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة بمنطقة سوق الجملة بطنطا، وتحرر المحضرين رقمى 185، 873 جنح مركز طنطا، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.